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novi stručni stožer

Leki stiže veliko pojačanje iz Bayerna?

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N1 Info
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10. stu. 2026. 08:47
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Lukas Kacavenda i Jerko Leko Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Nakon dvije pobjede u prve dvije utakmice, Jerko Leko dobio je povjerenje čelnika Dinama i nastavit će voditi prvu momčad do kraja sezone. Uz novi ugovor, zagrebački klub priprema mu i pojačanje u stručnom stožeru – iz Bayerna bi trebao stići Emanuel Jozić, član trenerske ekipe Vincenta Kompanyja.

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Jerko Leko, nekadašnji hrvatski reprezentativac, preuzeo je Modre nakon odlaska Marija Kovačevića, a prvotna je zamisao bila da momčad vodi samo u dvije utakmice.

Ipak, pobjede protiv Sunderlanda i Varaždina promijenile su planove klupskog vodstva. Leko je dobio ugovor do kraja aktualne sezone, uz mogućnost produljenja suradnje, a Dinamo je njegov ostanak potvrdio i na službenim kanalima.

Leko je debitirao na klupi Dinama u gostima kod Sunderlanda, gdje su Modri slavili s 2:0. Uspješno su odradili zahtjevno gostovanje protiv engleskog premierligaša i osvojili važne bodove u Europskoj ligi. Samo tri dana poslije stigla je i pobjeda u Varaždinu. Dinamo je nakon preokreta slavio s 3:1.

Leko bi, piše tportal, uskoro trebao dobiti i važno pojačanje u stručnom stožeru. Kako doznaje tportal, Dinamo je postigao načelni dogovor s Emanuelom Jozićem (44), koji trenutačno radi u stručnom stožeru Bayerna iz Münchena, pod vodstvom Vincenta Kompanyja.

Prema dostupnim informacijama, Jozić je spreman doći u Zagreb, a preostalo je dogovoriti detalje njegova odlaska iz bavarskog kluba. U Dinamu bi trebao preuzeti ulogu pomoćnog trenera.

Karijeru gradio u Njemačkoj

Jozić je nogometnu karijeru gradio ponajprije u Njemačkoj, gdje je iskustvo stjecao kroz trenerski rad, analizu utakmica i individualni razvoj igrača. Radio je u klubovima VfR Garching i FC Pipinsried, a 2015. godine boravio je i u Bayernu, gdje je imao priliku upoznati metode rada Erika ten Haga i Heika Vogela.

Prije prelaska u seniorski stožer bavarskog velikana radio je s mlađim uzrastima u klupskom kampusu. Bio je pomoćni trener u omladinskim kategorijama, a u sezoni 2024./25. radio je i s momčadi Bayerna do 17 godina. U srpnju 2025. priključio se stručnom stožeru prve momčadi.

Jozić posjeduje UEFA-inu A trenersku licencu, a profesionalno se bavi i analizom učinka te nogometnih podataka. Njegovo iskustvo spaja trenerski rad na terenu s modernim analitičkim pristupom nogometu.

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