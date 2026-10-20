"Ne gubimo ovaj rat"
Zelenski želi sastanak s Putinom i Trumpom: "Ne može se odlučivati bez Ukrajine"
Finski predsjednik Alexander Stubb opisao je razgovore između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa kao "dobre i konstruktivne".
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Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare s ukrajinskim predsjednikom i norveškim premijerom, Stubb je rekao da su tijekom razgovora pronašli "elemente mira".
Dodao je da će Steve Witkoff sutra otputovati u Sankt Peterburg kako bi predstavio rezultate razgovora, javlja Sky News.
Zelenski: Moguć trilateralni sastanak
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se novinarima u Oslu.
Govoreći o razgovorima s izaslanikom Donalda Trumpa, rekao je da su sudionici imali "nekoliko jasnih ideja o tome kako postići mir".
"Jedna od važnih ideja jest organiziranje mogućeg trilateralnog sastanka kako bi se riješila pitanja koja samo oni mogu riješiti", izjavio je Zelenski.
"Steve Witkoff sutra putuje u Rusiju, pa ćemo vidjeti što Putin ima za reći."
Osvrnuvši se na navodni plan trilateralnih razgovora između SAD-a, Rusije i Kine, Zelenski je naglasio da se o Ukrajini ne može odlučivati "bez Ukrajine".
Zelenski: Ne gubimo ovaj rat
Volodimir Zelenski odbacio je tvrdnje da Ukrajina "gubi" rat protiv Rusije.
"Ali gubimo ljude", rekao je.
"I to je žalosno jer naša djeca nemaju pravi život, nemaju djetinjstvo, a isto vrijedi i za sve ostale među nama."
"Zato moramo što prije završiti ovaj rat", poručio je.
Dodao je kako se nada da će američki i europski partneri pomoći Ukrajini.
"Nadam se da će nam naši partneri, Amerikanci i Europljani, pomoći", zaključio je Zelenski.
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