"već je drugačija država"
Trump najavio promjene granica Ukrajine, stigao odgovor iz Kremlja
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ustvrdio je da je Ukrajina, gledano iz geografske perspektive, već drugačija država. Time je reagirao na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je sugerirao da bi sporazum o okončanju ruskog rata mogao dovesti do promjene ukrajinskih granica.
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Upitan o Trumpovim izjavama, Peskov je rekao da bi pitanja o tome što je američki predsjednik mislio trebalo uputiti samom Trumpu, prenosi ruska državna novinska agencija TASS.
"Što se tiče oblika Ukrajine, s geografskog gledišta ona je već drugačija država. Stanje na terenu je očito i teško da ga itko može osporiti", rekao je Peskov.
Njegove izjave odražavaju dugogodišnji zahtjev Moskve da se u pregovorima uzme u obzir ruska teritorijalna kontrola nad dijelovima Ukrajine. Međutim, vojna okupacija ne mijenja međunarodno priznate granice Ukrajine, piše Kyiv Post.
Trump: Ukrajina će imati nešto drugačije granice
Trump je ranije izjavio da bi sporazum o okončanju rata mogao biti postignut uskoro. Na pitanje očekuje li da će sukob završiti tako da Ukrajina ostane slobodna i neovisna, predvidio je postizanje dogovora te sugerirao da će se teritorijalni oblik zemlje promijeniti.
"Mislim da ćemo postići dogovor i vjerujem da će se to dogoditi. U konačnici, Ukrajina će imati nešto drugačiji oblik", rekao je Trump.
"Gledajte, ovaj rat nikada se nije trebao dogoditi. Da sam ja bio predsjednik, nikada ne bi ni počeo", dodao je, ponovivši tvrdnju koju je često iznosio o ruskoj invaziji na Ukrajinu.
Rusija je ranije zahtijevala da se Ukrajina u potpunosti povuče iz četiriju djelomično okupiranih ukrajinskih regija – Donjecke, Luhanske, Zaporiške i Hersonske oblasti.
Rusija kontrolira samo dijelove tih regija, ali zahtijeva da Ukrajina i Zapad priznaju ruske teritorijalne pretenzije i na područja koja su još uvijek pod kontrolom ukrajinskih oružanih snaga, kao i na Krim.
U rujnu 2022. Rusija je organizirala nezakonite referendume u četirima okupiranim ukrajinskim regijama – Donjeckoj, Luhanskoj, Zaporiškoj i Hersonskoj oblasti – kako bi ih pripojila Ruskoj Federaciji.
Zahtjev za povlačenjem ukrajinskih snaga s teritorija na koje Rusija polaže pravo zapravo predstavlja proširenje istih maksimalističkih zahtjeva koje je Moskva iznijela u travnju 2022. godine u takozvanom Istanbulskom priopćenju.
Ti zahtjevi uključuju i neutralnost Ukrajine, zabranu pristupanja vojnim savezima ili koalicijama, uključujući NATO, kao i ograničenja veličine ukrajinske vojske te količine i vrsta naoružanja koje smije posjedovati.
Moskva također zahtijeva "potpuna jamstva prava, sloboda i interesa" stanovništva koje govori ruski jezik u Ukrajini, zabranu "nacizma i neonacizma" te potpuno ukidanje sankcija protiv Rusije, uključujući omogućavanje nesmetanog tranzita ruskog plina plinovodima kroz Ukrajinu.
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