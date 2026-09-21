Rusija uzvraća Ukrajini novom strategijom: "Žele nas paralizirati i izolirati"

"Posljednji napadi u blizini poljske granice pokazuju da im je dodatni cilj povećati rizike za naše strane goste, partnere, diplomate, političare i novinare... Rusi žele da se i oni boje putovati u Ukrajinu jer ih ljuti činjenica da smo, nakon svih pokušaja izoliranja Ukrajine, i dalje otvoreni i zanimljivi svijetu", rekao je Pertsovskyi.