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Američko-ukrajinski fond sklopio prvi veliki posao s kritičnim mineralima
Zajednički američko-ukrajinski investicijski fond za obnovu sklopio je svoj prvi ključni ugovor o kritičnim mineralima uz još četiri nova projekta, rekao je Reutersu visoki američki dužnosnik u tom fondu.
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Fond, osnovan u sklopu sporazuma o mineralima potpisanog u travnju prošle godine na poticaj američkog predsjednika Donalda Trumpa, usmjeren je na pet strateških sektora, od kritičnih minerala i obrane do energetike i infrastrukture.
Conor Coleman, voditelj ulaganja američke Međunarodne financijske korporacije za razvoj (DFC), rekao je da projekti fonda sada ukupno iznose oko 70 milijuna dolara i pokazuju podršku Washingtona Kijevu u dugotrajnom ratu s Rusijom.
"Apsolutni je imperativ za ukrajinski narod sada ulagati", rekao je Coleman u intervjuu, govoreći o Ukrajini koja se suočava s još jednom zimom.
Dugoočekivani prvi ugovor o kritičnim mineralima ubrizgat će otprilike 30 milijuna dolara u "zajedničku investicijsku platformu" s tvrtkom BGV Group koju je osnovao Hennadii Butkevych, milijarder i suvlasnik ATB-a, najvećeg ukrajinskog lanca supermarketa.
Coleman je rekao da će se u početku usredotočiti na rudarske projekte u ranoj fazi diljem Ukrajine i ciljati na nalazišta rijetkih zemnih metala, urana, berilija i cirkonija.
S još dva nova projekta najavljena u petak osigurat će se potpora ukrajinskim elektroenergetskim mrežama i grijanju nakon sve češćih ruskih napada na ključnu infrastrukturu uoči zime.
Coleman je rekao da je jedan od njih dodatak na gotovo 100 milijuna dolara koji je DFC pristao posuditi najvećoj ukrajinskoj privatnoj energetskoj tvrtki DTEK za novi sustav baterija koji će osigurati rezervno napajanje do dva sata za približno 600.000 ukrajinskih domova.
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