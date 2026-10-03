Rusija najavila "odgovor na terorističke akte ukrajinskih oružanih snaga"

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Rusija je u subotu objavila da će nastaviti s ciljanim napadima na Kijev i ostale ukrajinske gradove te je pozvala strane državljane i diplomate da napuste glavni grad.

Podijeli

Oglas

Rusko ministarstvo vanjskih poslova u priopćenju je napisalo da "kao odgovor na terorističke akte ukrajinskih oružanih snaga, usmjerene protiv civilnog stanovništva i civilne infrastrukture zemlje, oružane snage nastavljaju sustavno izvoditi ciljane napade na vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima".

"Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno upozorava strane državljane, uključujući i osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini niti putuju na njezin teritorij."

"Odgovornost za sve eventualne štetne posljedice u potpunosti snose oni koji zanemare ovo upozorenje", priopćilo je ministarstvo.

Rusija je nedavno pojačala napade na infrastrukturu u ukrajinskome glavnom gradu, pogodivši u zračnom napadu u subotu most preko rijeke Dnjepar.

Takva sve intenzivnija kampanja poremetila je život triju milijuna stanovnika glavnoga grada uoči oštrih zimskih mjeseci. Ruski predsjednik Vladimir Putin ovaj je tjedan rekao da Ukrajina plaća cijenu za napade na Rusiju te da će se to nastaviti.