Upozorenje CIA-e: Ruski dronovi mogli bi napasti tri europske države, meta su mediteranske zemlje

Nije javno poznato je li održao sastanke u Latviji, no diplomatski izvori iz jedne baltičke zemlje potvrdili su da su unaprijed znali za njegovo putovanje te da su naknadno obaviješteni o njegovu sadržaju. The Wall Street Journal i Politico objavili su da je Ratcliffe otišao upozoriti Rusiju da ne poduzima napade ili provokacije protiv NATO-a.