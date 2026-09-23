Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin napad je opisao kao najveći dronovski napad na rusku prijestolnicu do tada te je tvrdio da je cilj bio poremetiti održavanje parlamentarnih izbora. Ukrajinska strana napad je, međutim, predstavila prvenstveno kao udar na energetsku i logističku infrastrukturu povezanu s ruskim ratnim naporima.