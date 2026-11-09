Mirovni pregovori o Ukrajini bez Europe? Kremlj otkrio tko sjeda za stol

I spoke with President of the European Commission Ursula @vonderLeyen. Right now, many of our cities and communities are facing a very difficult situation with power, water, and heating supplies due to Russian strikes. The situation is most difficult in Kyiv, the Dnipro, Sumy, and Donetsk regions, and Kherson. I told Ursula about the challenges, and we agreed that the European Union would activate a special emergency mechanism. This will make it possible to quickly provide Ukraine with funding for what is needed most right now. Our teams are already working on this. We discussed additional energy and humanitarian assistance to prepare for winter, as well as issues related to European integration. Last week, the European Commission published its annual EU Enlargement Package, which gave a positive assessment of Ukraine’s progress. It is important to open all the clusters and begin closing the chapters. Of course, we also discussed diplomacy. In recent days, talks were held in Brussels, where our teams did a good job working on a recovery plan and security guarantees from Europe. Ursula and I also coordinated our positions regarding the meeting in Abu Dhabi. We are doing everything to ensure that the trilateral format delivers results. Thank you, Ursula!