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PORUKA IZ MOSKVE

Mirovni pregovori o Ukrajini bez Europe? Kremlj otkrio tko sjeda za stol

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Hina
|
09. stu. 2026. 11:53
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Dmitrij Peskov, AFP
Anton Vaganov / POOL / AFP

Kremlj je u ponedjeljak priopćio da će se mirovni pregovori o Ukrajini, koji će se ovog tjedna održati u Abu Dhabiju, voditi u trostranom formatu između ruskog, ukrajinskog i američkog izaslanstva, bez sudjelovanja europskih dužnosnika.

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Izjava glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova novinarima u suprotnosti je s izjavom francuskog ministra vanjskih poslova Jean-Noëla Barrota od nedjelje, koji je rekao da će francuski predstavnici sudjelovati na sastanku 10. i 11. studenoga.

Na sastanku bi se trebalo razgovarati o završetku rata u Ukrajini, sigurnosnim jamstvima nakon rata i smirivanju sukoba.

„Ono što će se sljedećih dana dogoditi u Abu Dhabiju jesu trilateralni pregovori između Rusije i Ukrajine, uz posredovanje Sjedinjenih Država”, izjavio je Peskov.

Peskov je rekao i da Ukrajina i Sjedinjene Države imaju vlastite komunikacijske kanale s europskim partnerima.

"Što se tiče prisutnosti Europljana, Amerikanci imaju vlastite komunikacijske kanale s Europljanima, a Ukrajinci također imaju svoje kanale”, dodao je tijekom redovitog obraćanja novinarima.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da je prije pregovora u Abu Dhabiju, uz američko posredovanje, uskladio stajališta s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.

„Ursula i ja također smo uskladili stajališta o sastanku u Abu Dhabiju. Činimo sve kako bi trilateralni format donio rezultate”, napisao je na društvenoj mreži X.

Pregovori, predviđeni za utorak i srijedu, trebali bi oživjeti diplomatske napore za postizanje rješenja sukoba u Ukrajini, koji je počeo 2022. godine ruskom invazijom.

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