PORUKA IZ MOSKVE
Mirovni pregovori o Ukrajini bez Europe? Kremlj otkrio tko sjeda za stol
Kremlj je u ponedjeljak priopćio da će se mirovni pregovori o Ukrajini, koji će se ovog tjedna održati u Abu Dhabiju, voditi u trostranom formatu između ruskog, ukrajinskog i američkog izaslanstva, bez sudjelovanja europskih dužnosnika.
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Izjava glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova novinarima u suprotnosti je s izjavom francuskog ministra vanjskih poslova Jean-Noëla Barrota od nedjelje, koji je rekao da će francuski predstavnici sudjelovati na sastanku 10. i 11. studenoga.
Na sastanku bi se trebalo razgovarati o završetku rata u Ukrajini, sigurnosnim jamstvima nakon rata i smirivanju sukoba.
„Ono što će se sljedećih dana dogoditi u Abu Dhabiju jesu trilateralni pregovori između Rusije i Ukrajine, uz posredovanje Sjedinjenih Država”, izjavio je Peskov.
Peskov je rekao i da Ukrajina i Sjedinjene Države imaju vlastite komunikacijske kanale s europskim partnerima.
"Što se tiče prisutnosti Europljana, Amerikanci imaju vlastite komunikacijske kanale s Europljanima, a Ukrajinci također imaju svoje kanale”, dodao je tijekom redovitog obraćanja novinarima.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da je prije pregovora u Abu Dhabiju, uz američko posredovanje, uskladio stajališta s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
„Ursula i ja također smo uskladili stajališta o sastanku u Abu Dhabiju. Činimo sve kako bi trilateralni format donio rezultate”, napisao je na društvenoj mreži X.
I spoke with President of the European Commission Ursula @vonderLeyen. Right now, many of our cities and communities are facing a very difficult situation with power, water, and heating supplies due to Russian strikes. The situation is most difficult in Kyiv, the Dnipro, Sumy, and Donetsk regions, and Kherson. I told Ursula about the challenges, and we agreed that the European Union would activate a special emergency mechanism. This will make it possible to quickly provide Ukraine with funding for what is needed most right now. Our teams are already working on this. We discussed additional energy and humanitarian assistance to prepare for winter, as well as issues related to European integration. Last week, the European Commission published its annual EU Enlargement Package, which gave a positive assessment of Ukraine’s progress. It is important to open all the clusters and begin closing the chapters. Of course, we also discussed diplomacy. In recent days, talks were held in Brussels, where our teams did a good job working on a recovery plan and security guarantees from Europe. Ursula and I also coordinated our positions regarding the meeting in Abu Dhabi. We are doing everything to ensure that the trilateral format delivers results. Thank you, Ursula!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 9, 2026
Pregovori, predviđeni za utorak i srijedu, trebali bi oživjeti diplomatske napore za postizanje rješenja sukoba u Ukrajini, koji je počeo 2022. godine ruskom invazijom.
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