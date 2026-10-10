Otvaranje Hormuškog tjesnaca nije donijelo jeftinije gorivo. Stručnjaci upozoravaju na novi problem

Cijena nafte Dated Brent, koja odražava vrijednost fizičke isporuke sirove nafte u kratkom roku, u četvrtak je iznosila 135,74 dolara po barelu, pokazuju podaci S&P Global Plattsa. To je znatno više od cijene terminskih ugovora za naftu Brent, koja se kreće oko 100 dolara po barelu, a približava se i povijesnom rekordu zabilježenom u travnju.