ANALIZA
Trumpov dogovor o ruskom dizelu neće puno pomoći Amerikancima, ali Moskvi donosi političku pobjedu
Američki dogovor o uvozu ruskog dizela, kojim Donald Trump obećava niže cijene goriva, prema procjenama stručnjaka neće značajnije utjecati na globalno tržište, ali bi Moskvi mogao donijeti gospodarsku i političku korist te dodatno zaoštriti odnose Washingtona i Kijeva.
Američki predsjednik Donald Trump 9. listopada objavio je da je Washington dogovorio kupnju milijuna tona ruskog goriva, obećavajući da će taj potez dovesti do pada cijena za američke građane.
"Rusija će odmah isporučiti više od 300.000 tona dizelskog goriva američkom i svjetskom tržištu, još 500.000 tona tijekom studenoga i dodatnih milijun tona neposredno nakon toga", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.
"Uz našu POTPUNU KONTROLU nad Hormuškim tjesnacem i ovu veliku objavu o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance, ali i za cijeli svijet, PAST ĆE, U REKORDNIM IZNOSIMA I BRZO!", poručio je.
"Trumpove najave su daleko od stvarnosti"
Stručnjaci, međutim, upozoravaju da su takve najave daleko od stvarnosti, piše Kyiv Independent. Početne količine goriva koje je Trump najavio razmjerno su male i teško da će dugoročno dovesti do znatnijeg pojeftinjenja.
Iako Trump očekuje da će mu dogovor pomoći uoči izbora za američki Kongres, najveću bi korist od njega mogao imati Kremlj. Sporazum dodatno opterećuje odnose Kijeva i Washingtona jer je Ukrajina prisiljena privremeno obustaviti jednu od svojih najučinkovitijih vojnih taktika. Istodobno, Moskva dobiva priliku za ublažavanje sankcija, što bi moglo ojačati njezino gospodarstvo, osigurati dodatna sredstva za rat i poboljšati njezin međunarodni položaj.
Cijene dizela na svjetskom tržištu snažno rastu. Prema posljednjem izvješću američke Uprave za energetske informacije od 5. listopada, cijena dizela u SAD-u dosegnula je 6,20 dolara po galonu, što je 2,49 dolara više nego prije godinu dana.
Rat s Iranom poremetio je opskrbu
Glavnim uzrokom rasta smatra se rat između SAD-a i Irana. Sukob je poremetio promet naftnih tankera kroz Hormuški tjesnac, a ujedno je povećao troškove osiguranja brodova koji prolaze tim područjem.
Istraživanje ukrajinskog Instituta KSE, koje je podijeljeno s Financial Timesom, pokazalo je da je američko-izraelski rat s Iranom imao znatno veći utjecaj na globalnu opskrbu dizelom i plinskim uljem nego ukrajinski napadi dronovima. Prema procjenama iz istraživanja, izvoz iz Perzijskog zaljeva od ožujka do kolovoza smanjen je za 152 milijuna barela, dok je ruski izvoz u istom razdoblju pao za 68 milijuna barela.
Ukrajinski napadi smanjili rusku proizvodnju
I ukrajinski napadi na ruske rafinerije ostavili su ozbiljne posljedice. Međunarodna agencija za energiju u izvješću objavljenom u rujnu navela je da je količina sirove nafte koja prolazi kroz ruske rafinerije pala na najnižu razinu u posljednjih 20 godina, dok je proizvodnja dizela smanjena za gotovo 30 posto.
Jeff Krimmel, osnivač konzultantske tvrtke Krimmel Strategy, objašnjava da na globalnom energetskom tržištu i male promjene u ponudi mogu utjecati na cijene jer je ravnoteža između ponude i potražnje vrlo osjetljiva.
Prema njegovoj procjeni, Trumpov dogovor mogao bi izazvati blago pojeftinjenje dizela, ali takav učinak vjerojatno ne bi dugo trajao.
Najavljene količine pokrivaju manje od dva dana potrošnje
Količine koje je Trump najavio na prvi pogled djeluju impresivno, no u kontekstu svjetskog energetskog tržišta imaju ograničen značaj. Američka Uprava za energetske informacije objavila je da su SAD u listopadu 2026. dnevno trošile 493.000 tona destiliranih goriva, kategorije koja uključuje dizel i određene vrste loživog ulja.
Ako bi potrošnja ostala na toj razini, prvih 800.000 tona koje bi Rusija trebala isporučiti pokrilo bi američke potrebe za manje od 48 sati.
Za osjetniju promjenu na tržištu bile bi potrebne mnogo veće promjene u opskrbi, smatra Krimmel.
"Američka administracija želi vidljiv pokazatelj da reagira na nestašicu dizela i rast cijena koji je prati", rekao je.
"(No) ne postoji pojedinačni dogovor koji američki predsjednik može sklopiti s bilo kojim stranim čelnikom kako bi kratkoročno promijenio stanje na tržištu dizela", dodao je.
Planirane isporuke dizela istodobno povećavaju pritisak na Ukrajinu. Napadi ukrajinskih dronova velikog dometa na rusku naftnu infrastrukturu postali su jedno od najučinkovitijih oružja Kijeva, postupno slabeći rusko gospodarstvo.
Rusija se suočila s nestašicama goriva
Rusija se tijekom ljeta suočavala s nestašicama goriva, zbog čega su u nekim regijama bile obustavljene prodaje civilnom stanovništvu. Nestašice su potaknule rusku vladu i na privremenu zabranu izvoza dizela u srpnju, što je posebno važno u kontekstu nastojanja svjetskih čelnika, među kojima je i Trump, da osiguraju veću dostupnost goriva.
Zbog nedostatka pouzdanih podataka iz Rusije teško je procijeniti koliko je brzo zemlja uspjela popraviti rafinerije oštećene ukrajinskim napadima. Ipak, pad proizvodnje toliko je izražen da stručnjaci sumnjaju da će Moskva moći ili htjeti ispuniti izvozne količine koje je najavio američki predsjednik.
Trump sve oštriji prema Kijevu
Trump je u međuvremenu pojačao kritike Ukrajine zbog napada na rusku naftnu infrastrukturu, pri čemu se sve više usredotočuje na raspoloženje američkih birača.
"Odnos između SAD-a i Ukrajine trenutačno je vjerojatno jednako loš kao 28. veljače 2025., kada je došlo do velikog sukoba Trumpa i Zelenskog u Ovalnom uredu", rekao je Stefan Wolff, profesor međunarodne sigurnosti na Sveučilištu u Birminghamu u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Ukrajina obustavila napade, Moskva nastavila
Ubrzo nakon objave dogovora o dizelu, Kijev je zaustavio napade na ruske rafinerije, slijedeći uvjete jednostranog primirja na energetsku infrastrukturu koje predvode SAD. Moskva je, međutim, nastavila s napadima.
Ukrajinski dužnosnici rekli su za Kyiv Independent da je Trump zaprijetio uskraćivanjem obavještajnih podataka i druge pomoći Kijevu kako bi zaštitio ruske rafinerije.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poslije je izjavio da se nekoliko ruskih raketnih napada na Ukrajinu dogodilo bez prethodnog upozorenja partnera, što upućuje na mogućnost da je razmjena obavještajnih podataka između SAD-a i Ukrajine barem djelomično bila poremećena.
Ograničen pristup Starlinku dodatno otežao operacije
Ukrajini je 14. listopada bez prethodne najave ograničen i pristup sustavu Starlink, što je ozbiljno omelo nekoliko vojnih operacija, objavio je predsjednički savjetnik Serhii "Flash" Beskrestnov.
"Očito je da ova odluka ne može biti slučajna i da je povezana s trenutačnom političkom situacijom", rekao je Beskrestnov.
Kijev bi mogao promijeniti mete napada
Wolff smatra da Ukrajina može nastaviti vršiti pritisak na rusku energetsku infrastrukturu i bez napada na rafinerije. Jedna od mogućih meta su tankeri koji pripadaju ruskoj takozvanoj floti iz sjene, kojom Moskva nastoji zaobići međunarodna ograničenja.
Ipak, Kijev će biti pod pritiskom da zadrži potporu Washingtona kako bi nastavio dobivati ključnu pomoć, uključujući sustave protuzračne obrane potrebne za zaštitu civila od ruskih napada.
"Zalihe sustava protuzračne obrane očito su iscrpljene", rekao je Wolff. "Europljani nemaju mnogo toga čime bi mogli nadoknaditi ono što su Ukrajinci potrošili. U tom smislu, Ukrajina i dalje uvelike ovisi o SAD-u, kao i Europljani."
Moskva dobiva priliku za veće prihode
Rusija od najavljenih manjih isporuka neće zaraditi velike iznose, ali promjena američke politike otvara mogućnost za buduće, veće prodaje i dodatne prihode kojima bi se financirao ruski ratni stroj.
Najveća korist za Rusiju nije samo predah koji bi joj mogao omogućiti obnovu rada rafinerija nego i politička poruka koju šalje Trumpov dogovor.
Američko Ministarstvo financija privremeno obustavlja sankcije na izvoz ruskog dizela do 7. travnja kako bi omogućilo provedbu dogovora. Odluka SAD-a, jedne od najmoćnijih svjetskih sila koja se donedavno javno obvezivala na potporu Ukrajini, mogla bi navesti i druge zemlje da preispitaju vlastiti pristup sankcijama protiv Moskve.
Kupci bi rusko gorivo mogli plaćati više
Dogovor bi mogao potaknuti i zemlje koje ruske naftne proizvode kupuju po sniženim cijenama da počnu plaćati više, smatra Daniel Spiro, profesor na Sveučilištu u Uppsali koji se bavi ekonomikom resursa i političkom ekonomijom.
"Činjenica da Trump sada poručuje kako je u redu kupovati od Rusije mogla bi navesti kupce ruske nafte i dizela da pomisle kako je to sada sigurno i da mogu plaćati punu cijenu", rekao je Spiro.
Iako Moskva od prvih isporuka neće ostvariti znatnu zaradu, promjena bi mogla otvoriti put budućoj prodaji većih količina goriva, a time i većim prihodima za financiranje rata.
"Svijet ovisi o Rusiji"
"Iz ruske perspektive, to je simbolično. Pokazuje da Rusija može pregovarati s drugima. Daje zeleno svjetlo i pokazuje da svijet ovisi o Rusiji", rekao je Spiro.
"Mislim da je to ponajprije simbolično. Ali simbolika je ponekad važna", zaključio je.
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