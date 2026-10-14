Trumpov dogovor o ruskom dizelu neće puno pomoći Amerikancima, ali Moskvi donosi političku pobjedu

Iako Trump očekuje da će mu dogovor pomoći uoči izbora za američki Kongres, najveću bi korist od njega mogao imati Kremlj. Sporazum dodatno opterećuje odnose Kijeva i Washingtona jer je Ukrajina prisiljena privremeno obustaviti jednu od svojih najučinkovitijih vojnih taktika. Istodobno, Moskva dobiva priliku za ublažavanje sankcija, što bi moglo ojačati njezino gospodarstvo, osigurati dodatna sredstva za rat i poboljšati njezin međunarodni položaj.