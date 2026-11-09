OD UTORKA
Vlada objavila nove cijene goriva
Vlada je održala telefonsku sjednicu na kojoj su donesene uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva.
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U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visine premija za benzinsko gorivo povećana je za 0,01 EUR/l, a za dizelsko gorivo i plavi dizel za 0,02 EUR/l. Istodobno, visine trošarine na benzinsko i dizelsko gorivo povećane su za 0,02 EUR/l.
Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata najviše maloprodajne cijene se računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1535 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1245 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0536 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9037 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4416 EUR/kg za velike spremnike.
Uredba stupa na snagu 10. studenog 2026., a ovakav režim vrijedit će 7 dana.
Nove cijene iznosit će:
- 1,61 EUR/l za benzinsko gorivo (smanjenje 0,08 EUR/l)
- 1,85 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,04 EUR/l)
- 1,38 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,07 EUR/l)
- 1,81 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,06 EUR/kg)
- 2,39 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,06 EUR/kg)
Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile:
- 1,72 EUR/l za benzinsko gorivo
- 2,11 EUR/l za dizelsko gorivo
- 1,43 EUR/l za plavi dizel
- 1,93 EUR/kg za UNP za spremnike
- 2,63 EUR/kg za UNP za boce
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