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Vlada objavila nove cijene goriva

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N1 Info
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09. stu. 2026. 12:07
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18.08.2026., Sibenik -- Nove cijene goriva u Hrvatskoj Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Dusko Jaramaz/PIXSELL

Vlada je održala telefonsku sjednicu na kojoj su donesene uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva.

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U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visine premija za benzinsko gorivo povećana je za 0,01 EUR/l, a za dizelsko gorivo i plavi dizel za 0,02 EUR/l. Istodobno, visine trošarine na benzinsko i dizelsko gorivo povećane su za 0,02 EUR/l.

Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata najviše maloprodajne cijene se računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1535 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1245 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0536 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9037 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4416 EUR/kg za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu 10. studenog 2026., a ovakav režim vrijedit će 7 dana.

Nove cijene iznosit će:

  • 1,61 EUR/l za benzinsko gorivo (smanjenje 0,08 EUR/l)
  • 1,85 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,04 EUR/l)
  • 1,38 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,07 EUR/l)
  • 1,81 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,06 EUR/kg)
  • 2,39 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,06 EUR/kg)

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile:

  • 1,72 EUR/l za benzinsko gorivo
  • 2,11 EUR/l za dizelsko gorivo
  • 1,43 EUR/l za plavi dizel
  • 1,93 EUR/kg za UNP za spremnike
  • 2,63 EUR/kg za UNP za boce

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