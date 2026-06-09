zlostavljanje u zatvorima
"Smijali su se, koristili pse": Kako Izrael sustavno provodi seksualno nasilje nad Palestincima
Bivši pritvorenici opisuju sustavno mučenje i seksualno nasilje, uključujući silovanje, tijekom boravka u izraelskom pritvoru.
(Upozorenje: Ovaj tekst sadrži opise seksualnog nasilja koji bi nekim čitateljima mogli biti uznemirujući.)
Muhammad al-Bakri točno se sjeća datuma kada je bio silovan.
Bio je 10. travnja 2024., tijekom blagdana Ramazanskog bajrama, na kraju svetog mjeseca ramazana. Ovaj službenik iz Gaze bio je premlaćivan, mučen, vezan i prisiljavan da obavlja nuždu po sebi otkako su ga mjesec dana ranije uhitili izraelski vojnici, piše u velikoj Al Jazeerinoj reportaži o sustavnom korištenju seksualnog nasilja nad Palestincima u izraelskim zatvorima.
Toga dana okružili su ga vojnici i njihovi službeni psi.
„S desne strane bilo je šest vojnika, a s lijeve šest”, prisjeća se. „Pitali bi vas kako se zovete. Ako biste rekli ‘Muhammad’, odgovorili bi: ‘Ne, reci da ti je ime ku*ka.’”
Al-Bakri kaže da je bio zatočen zajedno sa sedam drugih zatvorenika. Svima su skinuli odjeću, stavili poveze preko očiju i lisice na ruke.
„Silovali su nas nakon što su nas svukli”, rekao je. „Vikali smo: ‘Bože, Gospodine’, ali oni su se samo smijali i snimali nas.”
Al-Bakri je potom ponovio ono što su zabilježile i brojne organizacije za ljudska prava – da su stražari tijekom seksualnog zlostavljanja koristili pse.
„Psi su slijedili naredbe časnika da nas napadaju”, rekao je.
"Nimalo milosti"
„Nije bilo nimalo milosti. Oko 20 do 30 minuta bili smo izloženi seksualnom zlostavljanju i premlaćivanju. Zatim su nam rekli da se odjenemo i vratili nas u zatvor.”
Al-Bakri je jedan od više bivših zatvorenika koji su detaljno svjedočili za dokumentarnu istragu Al Jazeere Bodies of Evidence: Israel’s Darkest Weapon („Dokazi na tijelu: Najmračnije izraelsko oružje”).
Prema sucima Međunarodnog kaznenog suda (ICC), Ujedinjenim narodima i posebnoj izvjestiteljici UN-a za okupirana palestinska područja Francesci Albanese, prikupljeni dokazi ukazuju na široko rasprostranjenu i sustavnu uporabu silovanja i seksualnog mučenja nad Palestincima od strane izraelske vojske.
Organizacije poput Palestinskog centra za ljudska prava (PCHR) i Euro-Med Human Rights Monitora također su dokumentirale svjedočanstva zatvorenika koji tvrde da su izraelski vojnici koristili pse tijekom seksualnog zlostavljanja.
Dugogodišnje optužbe
Optužbe za seksualno zlostavljanje Palestinaca u izraelskim zatvorima nisu nove i sežu desetljećima unatrag.
Međutim, prema istrazi Al Jazeere te izvješćima UN-a i vodećih organizacija za ljudska prava, Izrael je nakon početka rata u Gazi u listopadu 2023. godine značajno povećao uporabu silovanja kao ratnog sredstva.
Izvješće UN-a objavljeno u ožujku 2025. pronašlo je dokaze o „sustavnoj” uporabi seksualnog, reproduktivnog i drugog rodno uvjetovanog nasilja od strane Izraela nakon 7. listopada 2023.
U svibnju je Izrael dodan na UN-ovu „crnu listu seksualnog nasilja u zonama sukoba”.
Human Rights Watch, Amnesty International, izraelska organizacija B'Tselem i Palestinski centar za ljudska prava opisali su raširenu kulturu seksualnog nasilja unutar izraelskih snaga, osobito među osobljem zaduženim za palestinske zatvorenike. Mnogi od njih bili su pritvoreni bez optužnice u okviru izraelskog sustava administrativnog pritvora.
Nema osuđujućih presuda
Nijedan vojnik ili stražar nije osuđen za seksualno zlostavljanje Palestinaca.
Izrael je u srpnju 2024. priveo deset pripadnika sigurnosnih snaga nakon što je iz pritvornog centra Sde Teiman u pustinji Negev procurila snimka silovanja zatvorenika.
Međutim, skupine desničarskih prosvjednika, među kojima su bili i zastupnici, pokušale su upasti u objekt u kojem su stražari bili pritvoreni kako bi ih oslobodile.
Prošlog srpnja Izrael je odbacio sve optužbe protiv stražara.
Žena časnica koja je navodno dostavila snimku javnosti, general-bojnica Yifat Tomer-Yerushalmi, naknadno je uhićena.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu njezin je postupak – dijeljenje snimke silovanja koje su počinili izraelski vojnici – nazvao „najozbiljnijim propagandnim napadom” na Izrael od njegova osnutka.
Uništavanje ljudskog dostojanstva
Francesca Albanese smatra da je svrha seksualnog zlostavljanja palestinskih zatvorenika jasna: ne samo nanošenje boli, nego i uništenje osobe i njezina osjećaja vlastite vrijednosti.
„Postoji nešto dublje u tome da mučenje, osobito silovanje i drugi oblici seksualnog mučenja, uništavaju um osobe, posebno njezinu sposobnost da ponovno izgradi ili uživa u intimnosti”, rekla je Albanese za Al Jazeeru.
Na pitanje postavljeno u izraelskom parlamentu Knessetu u srpnju 2024. je li ikada legitimno silovati zatvorenika, zastupnik Netanyahuove stranke Likud Hanoch Milwidsky odgovorio je:
„Da.”
„Ako je pripadnik Nukhbe [borac Hamasa], sve je dopušteno, baš sve.”
Preživjeti genocid i silovanje
Nadničar kojeg Al Jazeera identificira samo kao Job nikada nije smatrao da je njegov život po nečemu poseban.
Poput al-Bakrija, bio je običan obiteljski čovjek iz Gaze koji je budućnost svoje djece stavljao ispred vlastite. Obojica su nastojala zaštititi svoje obitelji od bombardiranja, prisilnih preseljenja i svakodnevnih opasnosti rata.
To se promijenilo kada su obojica završili u zarobljeništvu, gdje su, kako tvrde, bili mučeni i višestruko silovani od strane izraelskih vojnika i pasa.
„Vojnikinje su ušle u moju ćeliju”, rekao je Job za Al Jazeeru. „Stavile su mi željezne lisice iza leđa. Skinule su lisice s nogu i zamijenile ih drugima. Zatim su me svukle.”
Dok je bio prikovan za tlo, s čizmama na leđima i vratu, tvrdi da su ga vojnikinje silovale koristeći predmete.
„Vojnici oko njih pljeskali su i snimali prizor. Snimali su silovanje.”
Job navodi da se seksualno mučenje nastavilo tijekom ispitivanja o napadu Hamasa, o kojem nije imao nikakvih saznanja.
Dehumanizacija
Mnogi izraelski vojnici optuženi za sudjelovanje u mučenju, seksualnom zlostavljanju i silovanju Palestinaca odrasli su u društvu koje Palestince često prikazuje kao ljude nedostojne jednakog ljudskog poštovanja, navode promatrači unutar samog Izraela.
Organizacije poput B'Tselema i Physicians for Human Rights Israel ističu da mnogi Izraelci provedu cijeli život bez osobnog kontakta s Palestincima, koji po državnoj politici pohađaju odvojene obrazovne sustave.
Sociolog Yehouda Shenhav-Shahrabani smatra da su predodžbe o Palestincima kao ljudima izvan kategorije „prepoznatljivog naroda” duboko ukorijenjene u izraelskoj političkoj kulturi.
„Prikazujući cijelo stanovništvo kao ljudske životinje i teroriste te pozivajući se na koncept ljudskih štitova kako bi opravdao masakre, Izrael je praktično nacrtao metu na leđima čitavog civilnog stanovništva”, rekla je Albanese.
Predsjednik Izraela Isaac Herzog nakon napada 7. listopada izjavio je:
„Cijela je nacija odgovorna. Nije točno da civili nisu znali ili nisu bili uključeni.”
Bivši ministar obrane Yoav Gallant Palestince je nazvao „ljudskim životinjama” te naredio „potpunu opsadu” Gaze.
Kultura nekažnjivosti
Unatoč onome što analitičari opisuju kao ustaljeni obrazac silovanja i seksualnog zlostavljanja Palestinaca, Izrael se dosad nije suočio sa sankcijama ili pravnim osudama međunarodnih tijela zbog svojih postupaka u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali.
Pokušaje međunarodnih organizacija da istraže optužbe o seksualnom nasilju – uključujući istragu UN-a iz siječnja 2025. – Izrael je aktivno blokirao.
UN je zaključio da su prisilno razgolićivanje, prijetnje silovanjem i napadi usmjereni na genitalije postali uobičajena praksa izraelskih snaga te da se provode uz izričito ili prešutno odobrenje visokih dužnosnika.
Ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir istragu o silovanju u Sde Teimanu nazvao je „sramotnom”, dok je ministar obrane Israel Katz pokušaje procesuiranja vojnika zbog silovanja opisao kao „krvnu klevetu”.
„Preživjeti seksualno nasilje, mučenje općenito, a posebno silovanje, iznimno je brutalno”, rekla je Albanese.
„Zamislite kada se to sustavno i masovno provodi nad čitavim narodom. To znači uništiti narod kao takav.”
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