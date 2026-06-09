"Smijali su se, koristili pse": Kako Izrael sustavno provodi seksualno nasilje nad Palestincima

Bio je 10. travnja 2024., tijekom blagdana Ramazanskog bajrama, na kraju svetog mjeseca ramazana. Ovaj službenik iz Gaze bio je premlaćivan, mučen, vezan i prisiljavan da obavlja nuždu po sebi otkako su ga mjesec dana ranije uhitili izraelski vojnici, piše u velikoj Al Jazeerinoj reportaži o sustavnom korištenju seksualnog nasilja nad Palestincima u izraelskim zatvorima.