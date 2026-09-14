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"Spavamo, hodamo u strahu"

Izraelski vojnici pucali po šatorima u Gazi, ubili trudnu 27-godišnjakinju

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14. ruj. 2026. 09:28
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Mourners carry bodies covered in Palestinian flags, on the day of the mass funeral for members of the Irahem, Malaka, Qanbour, Balawi and Dahdouh families, who were killed in an Israeli strike in 2023
REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Iman Shalouf (27) sjedila je u šatoru svoje obitelji na području Al-Mawasija u Khan Younisu kada ju je izraelska pucnjava pogodila u glavu. Bila je u sedmom mjesecu trudnoće te je hitno prevezena u bolnicu Nasser, gdje su liječnici isprva utvrdili otkucaje srca njezina nerođenog djeteta Ayouba i rekli da bi mogao preživjeti.

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„Do poroda joj je ostalo još otprilike dva mjeseca i tjedan dana“, rekao je njezin suprug Sulaiman Abu Mashi suradniku Drop Sitea.

Ayoub je preminuo nekoliko dana nakon pucnjave, a Iman Shalouf potom je podlegla ozljedama. Danas su pokopani.

Imanin šogor Mohammed Abu Mashi prisjetio se kako je obitelj, nakon što je čula pucanj, pojurila u njezin šator.

„Pojurili smo u šator i pronašli je kako leži u vlastitoj krvi, pogođena metkom u glavu.“

„Ovo je dijete koje nisu čak ni evidentirali niti zabilježili kao šehida“, rekao je jedan član obitelji dok su nosili Ayoubovo tijelo.

Imanina svekrva Umm Mohammed opisala je neprestani strah u Gazi.

„Sjedimo u strahu. Spavamo u strahu. Hodamo u strahu. Sve je strah.“

„Cijeli ovaj prekid vatre je laž“, rekla je Umm Mohammed. „To je samo nešto čime uspavljuju ljude, ništa više.“

Teme
cionizam civilne žrtve gaza genocid u gazi primirje ratni zločini strah i patnja ubojstvo trudnice i djeteta

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