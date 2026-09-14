REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Iman Shalouf (27) sjedila je u šatoru svoje obitelji na području Al-Mawasija u Khan Younisu kada ju je izraelska pucnjava pogodila u glavu. Bila je u sedmom mjesecu trudnoće te je hitno prevezena u bolnicu Nasser, gdje su liječnici isprva utvrdili otkucaje srca njezina nerođenog djeteta Ayouba i rekli da bi mogao preživjeti.

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„Do poroda joj je ostalo još otprilike dva mjeseca i tjedan dana“, rekao je njezin suprug Sulaiman Abu Mashi suradniku Drop Sitea.

Ayoub je preminuo nekoliko dana nakon pucnjave, a Iman Shalouf potom je podlegla ozljedama. Danas su pokopani.

Imanin šogor Mohammed Abu Mashi prisjetio se kako je obitelj, nakon što je čula pucanj, pojurila u njezin šator.

„Pojurili smo u šator i pronašli je kako leži u vlastitoj krvi, pogođena metkom u glavu.“

„Ovo je dijete koje nisu čak ni evidentirali niti zabilježili kao šehida“, rekao je jedan član obitelji dok su nosili Ayoubovo tijelo.

Imanina svekrva Umm Mohammed opisala je neprestani strah u Gazi.

„Sjedimo u strahu. Spavamo u strahu. Hodamo u strahu. Sve je strah.“

„Cijeli ovaj prekid vatre je laž“, rekla je Umm Mohammed. „To je samo nešto čime uspavljuju ljude, ništa više.“