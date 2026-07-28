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"Prekinite trgovinu"

"Embargo na oružje Izraelu, odmah" — Francesca Albanese kaže da "nikada nije kasno"

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N1 Info
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28. srp. 2026. 18:24
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Francesca Albanese. . (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)
AFP/ANDREJ ISAKOVIC

„Odmah uvedite embargo na oružje”: stručnjakinja UN-a pozvala na prekid trgovine s Izraelom

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Posebna izvjestiteljica Ujedinjenih naroda za okupirana palestinska područja Francesca Albanese ponovno je pozvala države da prekinu trgovinsku razmjenu s Izraelom i uvedu embargo na isporuku oružja, dodavši da su vlade trebale poslušati one koji su još ranije upozoravali na razvoj događaja.

Reagirajući na izjavu bivšeg izraelskog veleposlanika u Francuskoj, koji je pozvao javnost da prizna kako u izraelskoj vladi postoje „genocidaši“, Albanese je poručila da „nikada nije prekasno“ djelovati.

„Nikada nije prekasno da se to zaustavi. Odmah prekinite trgovinu s Izraelom. Odmah uvedite embargo na oružje“, rekla je Albanese.

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cionizam embargo na oružje francesca albanese genocid genocid u gazi izrael prekid trgovine

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