"Prekinite trgovinu"
"Embargo na oružje Izraelu, odmah" — Francesca Albanese kaže da "nikada nije kasno"
„Odmah uvedite embargo na oružje”: stručnjakinja UN-a pozvala na prekid trgovine s Izraelom
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Posebna izvjestiteljica Ujedinjenih naroda za okupirana palestinska područja Francesca Albanese ponovno je pozvala države da prekinu trgovinsku razmjenu s Izraelom i uvedu embargo na isporuku oružja, dodavši da su vlade trebale poslušati one koji su još ranije upozoravali na razvoj događaja.
I wish those in power had listened to those who sounded the alarm when the genocide started.— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) July 28, 2026
It is never too late to stop it.
Cut TRADE with Israel now.
Arms embargo now. https://t.co/qJyEVUJ2SK
Reagirajući na izjavu bivšeg izraelskog veleposlanika u Francuskoj, koji je pozvao javnost da prizna kako u izraelskoj vladi postoje „genocidaši“, Albanese je poručila da „nikada nije prekasno“ djelovati.
„Nikada nije prekasno da se to zaustavi. Odmah prekinite trgovinu s Izraelom. Odmah uvedite embargo na oružje“, rekla je Albanese.
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