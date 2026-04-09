Izrael je već izgubio

"Dana 17. veljače 1979., svega šest dana nakon Iranske revolucije, Yasser Arafat nenajavljeno je posjetio Teheran, gdje se obratio ushićenoj i oduševljenoj publici.

"U ime revolucionara i palestinskih boraca, obvezujem se da ćemo, pod vodstvom velikog imama Homeinija, zajedno osloboditi palestinsku domovinu... Vodimo istu borbu, istu revoluciju... Svi smo muslimani, svi smo islamski revolucionari.“

Dok su kamere bile uprte u njega, Arafat je ušao u opustošenu izraelsku ambasadu i s balkona pred golemim mnoštvom podigao palestinsku zastavu, dok je masa skandirala "Arafat, Homeini!" i "Živjela Palestina!". Snimke su odjeknule diljem arapskog svijeta. Na trenutak se činilo da Iran inaugurira novu eru antikolonijalne revolucije, u kojoj će oslobođenje Palestine biti u samom središtu. Danas je teško razumjeti pristup Islamske Republike izraelskoj državi i njezinoj smrtonosnoj kampanji u Gazi bez vraćanja na to razdoblje."