Godišnjica ubojstva novinara Anasa Al-Sharifa: "Povjeravam vam Palestinu, srce koje kuca u svakom slobodnom čovjeku svijeta"

Bog zna da sam dao sve što sam imao, sav svoj trud i svaki djelić svoje snage kako bih bio oslonac i glas svoga naroda, još otkako sam otvorio oči i upoznao život u uličicama i na ulicama izbjegličkog kampa Jabalia. Nadao sam se da će mi Bog podariti dovoljno godina da se sa svojom obitelji i voljenima vratim u naš rodni grad, okupirani Asqalan („al-Majdal“). Ali Božja je volja bila ispred svega i Njegova se odredba izvršava.