Putinov kritičar strahuje za život, otkazao put u Berlin: "Ako mogu doći do mene..."

Zatim je upozorio na prijetnju kojoj je, kako tvrdi, izložen. "Možda ste vidjeli izvješća da me Rusija pokušava ubiti. Ljudi koji rade u sigurnosnom sektoru snažno su mi savjetovali da bi putovanje u Berlin u ovom trenutku predstavljalo nepotreban rizik za moju sigurnost", rekao je Kasparov.