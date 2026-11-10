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KASPAROV UPOZORAVA EUROPU

Putinov kritičar strahuje za život, otkazao put u Berlin: "Ako mogu doći do mene..."

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N1 Info
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10. stu. 2026. 20:51
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WOJTEK RADWANSKI/AFP

Ruski oporbenjak i bivši svjetski šahovski prvak Garry Kasparov otkazao je dolazak u Berlin nakon što su ga sigurnosne službe upozorile na moguću prijetnju njegovu životu, ustvrdivši da ga Rusija pokušava ubiti.

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Kako piše njemački list BILD, Kasparov je trebao osobno sudjelovati na Berlin Freedom Weeku, no zbog sigurnosnih upozorenja odlučio je otkazati putovanje. Bivši svjetski šahovski prvak, koji živi u egzilu u New Yorku, umjesto toga sudionicima se obratio videoporukom.

U videoporuci prikazanoj na svečanoj večeri Freedom Dinner u berlinskoj gradskoj vijećnici, kojoj je nazočio i gradonačelnik Berlina Kai Wegner, Kasparov je objasnio zašto nije mogao doći.

"To ovisi o vašoj politici i vašoj sigurnosti. To je razlog zašto večeras nisam s vama", poručio je.

"Ljudi koji rade u sigurnosnom sektoru savjetovali su mi da odgodim putovanje u Berlin"

Zatim je upozorio na prijetnju kojoj je, kako tvrdi, izložen. "Možda ste vidjeli izvješća da me Rusija pokušava ubiti. Ljudi koji rade u sigurnosnom sektoru snažno su mi savjetovali da bi putovanje u Berlin u ovom trenutku predstavljalo nepotreban rizik za moju sigurnost", rekao je Kasparov.

Prema pisanju BILD-a, Kasparov je još prije mjesec dana upozoren da bi se mogao nalaziti na popisu potencijalnih meta ruskih atentata.

O ranijim upozorenjima američkih i litavskih sigurnosnih službi izvijestio je i Kyiv Post. Prema pisanju tog ukrajinskog medija, početkom listopada Kasparov je upozoren da bi on i Ivan Tyutrin, ruski disident koji živi u Vilniusu, mogli biti mete atentata organiziranog uz potporu Rusije.

Kyiv Post navodi i da je Tyutrin za AFP rekao kako su mu litavske vlasti savjetovale da hitno napusti svoj dom i riješi se automobila.

U istom tekstu Kyiv Post piše da su američke vlasti podigle optužnice protiv pet osoba povezanih s Kremljem, koje se sumnjiči za pripremanje napada i ubojstava usmjerenih protiv ruskih disidenata i prebjega u SAD-u i drugim zemljama.

Oštro prozvao europske političare

Kasparov je u videoporuci poručio da se nada kako će jednog dana ponovno moći doći u Berlin, no pritom nije propustio kritizirati europske političare zbog odnosa prema prijetnjama iz Moskve.

"Uvjeren sam da ću vam se jednog dana ponovno pridružiti. Jednog dana", rekao je, a zatim uputio oštru poruku europskim čelnicima.

"No najprije se morate suočiti s činjenicom da ste dopustili da Europa postane igralište Vladimira Putina", poručio je Kasparov.

"Ako može doći do mene ovdje, može doći do bilo koga"

Upozorio je i da prijetnja koja se odnosi na njega ne znači opasnost samo za njega, nego i za druge ljude u Europi.

"Ako može doći do mene ovdje, može doći do bilo koga. Do vaših supružnika i djece, vaših kolega", rekao je.

Osvrnuo se i na povezanost bivšeg njemačkog kancelara s Rusijom, upitavši: "Trebam li vas podsjetiti da je vaš bivši kancelar ruski lobist?"

Kako navodi BILD, Kasparov je suosnivač organizacije World Liberty Congress, međunarodne mreže aktivista za demokraciju i disidenata, koja je među pokretačima Berlin Freedom Weeka.

Manifestacija se održava od 7. do 14. studenoga, a program obuhvaća oko 170 događanja posvećenih demokraciji, ljudskim pravima i političkom progonu. Kako navodi BILD, organizirani su filmske projekcije, izložbe, rasprave, radionice i razgovori sa svjedocima povijesnih događaja.

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Teme
berlin gari kasparov rusija ruski disidenti sigurnosna upozorenja vladimir putin

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