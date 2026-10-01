ima i hrvatsko državljanstvo
Rusija planirala atentat na Garija Kasparova? Šahovski prvak: Upozorili su me SAD i Litva...
Bivši svjetski šahovski prvak Gari Kasparov ovog je ljeta navodno bio meta plana za atentat koji su pripremali ljudi povezani s ruskim obavještajnim službama. Informaciju je objavio španjolski dnevnik El Mundo, pozivajući se na američke sigurnosne izvore.
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Kasparov, koji od 2013. živi u egzilu u New Yorku, zbog svojih dugogodišnjih kritika ruskog predsjednika Vladimira Putina postao je jedan od istaknutijih protivnika Kremlja izvan Rusije.
Prema informacijama koje je objavio El Mundo, američke vlasti identificirale su pet osoba povezanih s mrežom koja je navodno imala zadatak organizirati ubojstvo 63-godišnjeg Kasparova tijekom ljeta. Zbog prijetnje mu je dodijeljena posebna policijska zaštita, prenosi L'Equipe.
Kasparov je šahovsku karijeru završio 2005. godine, nakon čega se sve snažnije uključio u politički aktivizam i kritiku Putinove vlasti. Ruske vlasti ga danas smatraju "stranim agentom", a u svibnju 2026. godine stavljen je i na popis traženih protivnika režima.
Bivši šahovski prvak, koji od 2014. godine ima i hrvatsko državljanstvo, ujedno je osnivač organizacije Free Russia Forum, koja okuplja ruske oporbene aktiviste i kritičare Kremlja.
Planirane likvidacije još dvojice protivnika Kremlja?
Prema istom izvještaju, Kasparov nije bio jedina meta.
Američke vlasti navodno su utvrdile da je ista mreža planirala napad i na ruskog oporbenog političara Ilju Ponomarjova, koji danas također živi u SAD-u. Ponomarjov je poznat po tome što je 2014. godine bio jedini zastupnik ruskog parlamenta koji je glasao protiv aneksije Krima.
Treća osoba koju su, prema navodima El Munda, članovi mreže planirali ubiti trebala je biti napadnuta u Litvi.
Kasparov: Neću stati i neću se skrivati
Kasparov je u objavi na platformi Substack napisao je da njemu i Tjutrinu nije eksplicitno rečeno da su mete.
„Međutim, sigurnosne službe u Litvi i SAD-u upozorile su nas da su nam životi u opasnosti te da bismo trebali poduzeti mjere opreza”, napisao je 63-godišnji bivši prvak.
„No, ja neću stati i neću se skrivati... Nastavit ću činiti sve što mogu da bih okupio slobodni svijet protiv Putinove ubojite diktature”, dodao je Kasparov, kojeg je Rusija stavila na svoje popise „stranih agenata” i „terorista i ekstremista”.
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