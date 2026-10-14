Grad u plamenu
FOTO, VIDEO / Žestok ruski napad na Kijev: Ima mrtvih i ranjenih, pogođene elektrane i zgrade
Rusija je tijekom noći s 13. na 14. listopada izvela još jedan raketni napad velikih razmjera na Kijev, koristeći balističke projektile. U napadu su razoreni dijelovi stambene četvrti, a na meti se našlo i nekoliko energetskih postrojenja u glavnom gradu Ukrajine.
Nekoliko elektrana u Kijevu bilo je meta napada, rekao je za Kyiv Independent dužnosnik iz energetskog sektora koji je želio ostati anoniman. Rusija nastavlja intenzivirati napade na energetsku infrastrukturu uoči nadolazećih zimskih mjeseci.
Kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko potvrdio je da je u napadu pogođeno nekoliko energetskih postrojenja.
Prve eksplozije odjeknule su glavnim gradom u kasnim večernjim satima 13. listopada, kada je ruski projektil, gotovo bez prethodnog upozorenja, pogodio deveterokatnu stambenu zgradu u kijevskoj četvrti Desnjanski, izazvavši veliki požar, izvijestio je Kličko.
U ruskom napadu na stambenu zgradu poginule su najmanje dvije osobe, a još 21 osoba je ozlijeđena, rekao je Kličko. Među ozlijeđenima 16 ih je hospitalizirano, od kojih je četvero u teškom stanju.
Više od deset eksplozija ponovno je odjeknulo glavnim gradom između 4:45 i 6:45 sati po lokalnom vremenu, izvijestili su novinari Kyiv Independenta s terena, tijekom novih valova raketnih napada. Oko 5:30 sati zabilježili su kratkotrajne prekide u opskrbi električnom energijom i treperenje svjetala.
Kličko je izvijestio da je nakon posljednjih valova napada najmanje još jedna osoba hospitalizirana u kijevskoj četvrti Darnicki, dok je još jedna osoba poginula u četvrti Holosijivski.
Dužnosnici zasad nisu komentirali informacije o napadima na elektrane niti razmjere nastale štete.
Ukrajinska Državna služba za izvanredne situacije izvijestila je da su diljem grada oštećeni i jedan nestambeni objekt, obiteljska kuća te napuštena zgrada.
Napadi nakon Trumpove najave energetskog primirja
Najnoviji ruski napadi na energetsku infrastrukturu dogodili su se samo nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump proglasio energetsko primirje i zatražio od Ukrajine da prestane napadati ruska naftna postrojenja.
Trump je ustvrdio da su ti napadi pridonijeli rastu cijena nafte, koji se uglavnom pripisuje američkom ratu u Iranu.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da bi bio spreman pristati na energetsko primirje ako ruske snage prestanu napadati ukrajinsku energetsku infrastrukturu.
Zelenski je ranije tijekom dana izjavio da "Ukrajina nije izvodila napade na ruske rafinerije nafte niti na energetski sektor općenito tijekom dva dana otkako je američki predsjednik najavio energetsko primirje".
Nakon napada savjetnik ukrajinskog predsjednika Dmitro Litvin rekao je novinarima da saveznici drugi dan zaredom nisu dostavili pravodobno upozorenje o lansiranju projektila. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo također je priopćilo da nijednog od ta dva dana nije primilo takva upozorenja.
Zelenski je potom potvrdio da Ukrajina nije dobila prethodno upozorenje, dodavši da su na meti napada bili kijevska termoelektrana i stambena zgrada.
"Naš sustav otkrio je te projektile gotovo u trenutku kada su se približavali Kijevu", rekao je Zelenski.
"Sve se dogodilo vrlo brzo"
Stanovnik Kijeva Maksim rekao je za Kyiv Independent da su se on i njegova partnerica morali skloniti u hodnik svoje zgrade, a potom otići u sklonište nakon što su u obližnjoj eksploziji popucala prozorska stakla.
"Sve se dogodilo vrlo brzo. Nismo ni shvatili što se događa", rekao je.
Prijetnja ruskim raketnim napadima izazvala je uzbune za zračnu opasnost i u dijelovima Lavovske, Volinjske i Ivano-Frankivske oblasti na zapadu Ukrajine, daleko od bojišnice.
Ukrajina od saveznika nije dobila nikakvo prethodno upozorenje o napadu, što je neuobičajeno, rekao je predsjednički savjetnik Litvin odgovarajući na pitanja novinara.
Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo potvrdilo je da je Rusija lansirala balističke projektile prema Kijevu, navodeći da "ni 12. ni 13. listopada nisu primljene informacije od partnera o lansiranju projektila s neprijateljskog teritorija".
U ruskom napadu 12. listopada ozlijeđeno je najmanje 12 osoba, među kojima i 17-godišnjak, prema podacima Odjela za zdravstvo Kijevske gradske državne uprave.
SAD navodno prijetio Ukrajini povlačenjem potpore
Samo dan ranije izvori su za Kyiv Independent izjavili da je Trumpova administracija prijetila visokim ukrajinskim vojnim i državnim dužnosnicima, upozoravajući ih na planove o povlačenju američke potpore Ukrajini kako bi se zaštitile ruske rafinerije nafte.
"Zvali su sve najviše vojne dužnosnike i prijetili im", rekao je jedan ukrajinski dužnosnik za Kyiv Independent.
"Svima govore da će obustaviti i razmjenu obavještajnih podataka i PURL", dodao je, misleći na inicijativu za nabavu američkog oružja za Ukrajinu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare