To je izvijestio Sergej Beskrestnov, bivši savjetnik ministra obrane Ukrajine, poznat pod pozivnim nadimkom Flash. Prema njegovim riječima, ograničenje se odnosi na vojni paket usluga StarShield. Prag brzine postavljen je na 100 milja na sat – približno 161 km/h. Beskrestnov je naglasio da Ukrajinske obrambene snage nisu primile nikakvo upozorenje o uvođenju novih ograničenja. To je dovelo do prekida niza misija, prenosi Večernji list.