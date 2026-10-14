bez upozorenja
Starlink poremetio ukrajinske vojne misije, terminali gube vezu pri velikim brzinama
SpaceX u Ukrajini je uveo ograničenja brzine na Starlink terminalima tijekom kretanja, što je spriječilo Ukrajinske obrambene snage da izvrše niz važnih misija.
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To je izvijestio Sergej Beskrestnov, bivši savjetnik ministra obrane Ukrajine, poznat pod pozivnim nadimkom Flash. Prema njegovim riječima, ograničenje se odnosi na vojni paket usluga StarShield. Prag brzine postavljen je na 100 milja na sat – približno 161 km/h. Beskrestnov je naglasio da Ukrajinske obrambene snage nisu primile nikakvo upozorenje o uvođenju novih ograničenja. To je dovelo do prekida niza misija, prenosi Večernji list.
Također je izjavio da takve akcije vjerojatno nisu slučajne i da mogu biti povezane s trenutačnom političkom situacijom. Ograničenja su vjerojatno uvedena na zahtjev administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Međutim, u dostavljenim podacima nema službene potvrde te informacije.
U noći na srijedu, 14. listopada, Starlinkovi terminali počeli su gubiti komunikaciju pri brzinama većim od 160 km/h. To je, prema preliminarnim podacima, poremetilo niz važnih planiranih vojnih misija s dronovima. Istodobno, konvencionalni satelitski komunikacijski terminali nastavljaju s radom bez ograničenja.
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