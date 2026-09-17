UTVRĐIVANJE ČINJENICA
UN: Amerikanci su počinili ratne zločine u Iranu, a Iran zločine protiv čovječnosti
UN-ova misija za utvrđivanje činjenica o Iranu objavila je da postoje opravdani razlozi za vjerovanje kako su Sjedinjene Države stajale iza vojnih napada na školu i sportski objekt u Iranu u veljači koji predstavljaju ratne zločine.
Također je utvrđeno da su iranske vlasti počinile zločine protiv čovječnosti tijekom smrtonosnog gušenja antivladinih prosvjeda.
Nalazi iz novog izvješća Neovisne međunarodne misije za utvrđivanje činjenica o Iranu analiziraju postupanje SAD-a tijekom sukoba u Iranu započetog u veljači te odgovor iranske vlade na nemire diljem zemlje koji su počeli krajem prosinca.
Stalne misije Irana i SAD-a u Ženevi još nisu odgovorile na zahtjev Reutersa za komentar.
Američki dužnosnici prethodno su izjavili da se vojne operacije provode u skladu s pravom oružanih sukoba, dok Iran dosljedno odbacuje optužbe o sustavnom kršenju ljudskih prava.
Napad na školu
UN-ovi stručnjaci naveli su da postoje opravdani razlozi za vjerovanje kako su američke snage odgovorne za napad na osnovnu školu Šadžareh Tajebeh u gradu Minabu, u kojem je poginulo više od 150 ljudi, od čega oko 120 školske djece, prema podacima iranskih dužnosnika.
Taj je napad bio neselektivan, doveo je do smrti civila i štete na civilnoj infrastrukturi te predstavlja ratni zločin prema međunarodnom pravu, zaključila je misija.
Prema izvješću, SAD se oslanjao na obavještajne podatke koji su upućivali na to da se na toj lokaciji nalazi visoki iranski vojni zapovjednik, no nije na odgovarajuć način provjerio te informacije prije izvođenja napada.
Američki predsjednik Donald Trump u lipnju je izjavio da "nitko" nije namjerno napao školu za djevojčice u Iranu u veljači, pozivajući se na istragu o tom incidentu.
Pentagon je u međuvremenu podigao razinu istrage, no nije objavio nikakve preliminarne nalaze.
Stručnjaci su došli do sličnog zaključka i u vezi s napadom na sportski centar u Lamerdu na jugu Irana. U izvješću se navodi da su napadom oštećene obližnje stambene zgrade i škola, te da je poginulo i ozlijeđeno 22 civila. Zaključeno je da je napad bio neselektivan te da stoga predstavlja ratni zločin.
Američko središnje zapovjedništvo u ožujku je priopćilo da američke snage toga dana nisu izvele nikakve napade na grad Lamerd.
Kršenja ljudskih prava u Iranu
Istraga misije UN-a utvrdila je da su iranske vlasti provele široko rasprostranjen i sustavan napad na civile tijekom prosvjeda koji su izbili krajem prosinca prošle godine, a koji je uključivao nezakonita ubojstva, mučenje, proizvoljna uhićenja, prisilne nestanke i stroga ograničenja slobode izražavanja.
Organizacije za zaštitu ljudskih prava navode da su se među poginulima našli i slučajni prolaznici. Teheran je za to okrivio "teroriste i izgrednike" koje podupiru protivnici u egzilu te strani neprijatelji, SAD i Izrael.
U istrazi se navodi da nije bilo moguće neovisno potvrditi broj poginulih, no izraženo je uvjerenje da je broj mrtvih i ozlijeđenih vjerojatno znatno veći od službenih podataka prema kojima je poginulo 3.038, a ozlijeđeno 25.000 ljudi.
Vladin odgovor na prosvjede, uključujući nasilje i ubojstva, isključivanje interneta i primjenu smrtne kazne, predstavljao je značajnu eskalaciju u odnosu na dotadašnje obrasce gušenja neslaganja, stoji u izvješću.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare