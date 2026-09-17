UN: Amerikanci su počinili ratne zločine u Iranu, a Iran zločine protiv čovječnosti

Stručnjaci su došli do sličnog zaključka i u vezi s napadom na sportski centar u Lamerdu na jugu Irana. U izvješću se navodi da su napadom oštećene obližnje stambene zgrade i škola, te da je poginulo i ozlijeđeno 22 civila. Zaključeno je da je napad bio neselektivan te da stoga predstavlja ratni zločin.