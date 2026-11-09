objavila policija
Umro počinitelj napada u Krakovu
Počinitelj napada u kojem je u subotu u Krakovu poginulo šest osoba, a petnaest ih je ranjeno, 24-godišnji Poljak teško ranjen u policijskoj intervenciji, umro je u ponedjeljak, objavila je policija.
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„Obavještavamo vas da je počinitelj tragičnih događaja jutros preminuo u bolnici”, objavila je na društvenoj mreži X policija Malopoljskog vojvodstva čije je administrativno središte Krakov, turistički biser Poljske.
Poljski mediji identificirali su ga imenom i početnim slovom prezimena kao Michala O.
Sumnjiči ga se da je ukupno usmrtio devet osoba, nakon što su u obiteljskoj kući, udaljenoj dva sata vožnje od mjesta pucnjave, pronađena tijela njegovih roditelja i sestre s prostrijelnim ranama.
Odjeven u vojnu odoru, s maskom i kacigom na glavi te naoružan poluautomatskom puškom, otvorio je vatru iz svojeg vozila na prolaznike u blizini trga u staroj gradskoj jezgri Krakova.
Šest osoba, među kojima su bili jedan britanski državljanin i jedna Austrijanka, izgubilo je život. Još petnaest osoba je ranjeno, uključujući pet stranih državljana.
Policija je intervenirala u roku od nekoliko minuta. Potom je uslijedila potjera između napadača, koji je upravljao crnim Subaruom, i policije.
Na jednom raskrižju muškarac se zabio u zaustavljeno vozilo. Izašao je iz automobila i razmijenio vatru s dvojicom policajaca, pritom ih ranivši.
Prema riječima ministra unutarnjih poslova, napadač je bio „fasciniran ideologijama krajnje desnice”.
Pokrenuta je istraga zbog kaznenog djela s „terorističkim obilježjima”.
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