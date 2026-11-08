KRVAVI POHOD
Policajci ranjeni u Krakovu više nisu u komi. Svjedokinja: Trčali smo kako bismo spasili živote
Dvojica policajaca ranjenih u subotnjoj pucnjavi u poljskom Krakovu više nisu u komi, a tijekom istrage pronađeno je 11 komada vatrenog oružja, objavilo je poljsko tužiteljstvo.
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Dvojica policajaca, Jakub Kulik i Artur Morański, ozlijeđena su tijekom intervencije protiv napadača koji je na glavnom gradskom trgu u Krakovu ubio šest osoba. Poljski ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwiński potvrdio je da su obojica izašla iz kome, piše BBC.
Jedan od policajaca tijekom pokušaja uhićenja napadača pogođen je s tri metka i bio je u kritičnom stanju. Ministar Kierwiński nazvao je policajce herojima te im poželio brz oporavak.
„Navijamo za vas! Ostanite snažni i brzo ozdravite! Poljska vas treba!”, poručio je.
Pronađeno 11 komada vatrenog oružja
Poljsko tužiteljstvo objavilo je nove informacije o istrazi koja obuhvaća mjesto napada i obiteljsku kuću osumnjičenog. Ondje je pronađeno ukupno 11 komada vatrenog oružja.
Glasnogovornik tužiteljstva Daniel Prokopowicz pojasnio je da je riječ o broju komada oružja za koje su osumnjičeni i njegov otac imali valjane dozvole.
Tužiteljstvo je iznijelo i preliminarne rezultate o trima tijelima pronađenima u kući napadača. Prema dosadašnjim saznanjima, riječ je o njegovim majci, ocu i sestri, koji su također imali prostrijelne rane. Njihova tijela bit će podvrgnuta obdukciji, a okolnosti njihove smrti još se utvrđuju.
Svjedokinja opisala bijeg: Trčali smo kako bismo spasili živote
Britanka Ruby, koja je vikend provodila u Krakovu s prijateljima, za BBC je opisala kako su se našli u središtu grada u trenutku kada je počela pucnjava.
„Bili smo u glavnoj ulici Krakova kada smo čuli pucnjeve. Viknula sam prijateljima da trče i svi smo potrčali kako bismo spasili živote”, ispričala je.
Budući da nisu znali gdje se napadač nalazi ni je li ih bilo više, nastavili su bježati sve dok nisu pronašli sklonište u jednom hotelu. Zaposlenici hotela isprva nisu shvatili što se događa te su ih pokušali udaljiti, a situaciju su im uspjeli objasniti tek uz pomoć Googleova prevoditelja.
Nakon otprilike 15 minuta uspjeli su pronaći taksi i vratiti se u smještaj. Ruby je rekla da su svi bili potreseni onime što se dogodilo i da su se željeli što prije vratiti kući.
Podsjetimo, u subotnjoj pucnjavi u Krakovu ubijeno je šest osoba, a još 15 ih je ozlijeđeno, među kojima su i dvojica policajaca. Napadač je ranjen tijekom policijske intervencije te se nalazi u bolnici u kritičnom stanju.
Istragu vodi posebna jedinica poljskog tužiteljstva zadužena za kaznena djela povezana s terorizmom.
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