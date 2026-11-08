Krakov, s više od 800.000 stanovnika, drugi je najveći grad u Poljskoj. Smatra se popularnim odredištem turista iz cijeloga svijeta. Među glavnim znamenitostima su Glavni trg, dvorac Wawel na brdu Wawel i katedrala. Ovaj sveučilišni grad nalazi se na UNESCO-ovu Popisu svjetske baštine.