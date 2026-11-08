MASAKR U KRAKOVU
Poljska traži odgovore nakon masovne pucnjave: Otkriveni novi detalji stravičnog napada
Poljska oplakuje žrtve masovne pucnjave u središtu Krakova, u kojoj je ubijeno šestero ljudi, dok istražitelji nastavljaju potragu za motivom napada.
Predsjednik Karol Nawrocki proglasio je dvodnevnu nacionalnu žalost, koja će trajati u nedjelju i ponedjeljak.
Napadač je u subotu poslijepodne pucao iz automobila na glavnome gradskom trgu, usmrtivši šest osoba i ranivši više od desetak drugih, prije nego što ga je policija pogodila i teško ranila.
Tri dodatna tijela pronađena su poslije u domu osumnjičenika. Vjeruje se da je riječ o članovima njegove obitelji, izjavio je premijer Donald Tusk.
Policija je identificirala osumnjičenika kao Poljaka u srednjim dvadesetim godinama, koji je, čini se, nasumično pucao na svoje žrtve.
Ubijene su četiri žene i dva muškarca, a najmanje 16 osoba je ranjeno, među kojima i pet stranih državljana. Dvanaest ozlijeđenih ljudi u kritičnom je stanju ili im je život ugrožen, izjavio je regionalni guverner Krzysztof Kleczar.
Vjeruje se da je osumnjičenik zastupao „vrlo radikalne stavove”
Policija smatra da je napadač djelovao samostalno te je odbacila izvješća o tome da tragaju za mogućim pomagačem.
Motiv napada i dalje nije poznat, no ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwinski izjavio je da prvi nalazi upućuju na to da je osumnjičenik zastupao „vrlo radikalne stavove”.
Postoje i naznake da je bio fasciniran krajnje desnim ideologijama, no to tek treba istražiti, rekao je ministar.
Policija je priopćila da je napadač koristio poluautomatsku pušku nalik na američku jurišnu pušku AR-15.
Poljska novinska agencija PAP izvijestila je, na temelju fotografija, da je na oružju, čini se, bio postavljen uređaj za poboljšanje preciznosti gađanja.
Osumnjičenik je kod sebe imao i pištolj, dok je u njegovu automobilu pronađeno još nekoliko komada oružja i streljivo, izjavila je glasnogovornica policije.
Pokušaj bijega završio sudarom i razmjenom vatre
Prema medijskim izvješćima, automobil napadača sudario se s drugim vozilom na raskrižju dok je pokušavao pobjeći s mjesta događaja.
Zatim je iskočio iz automobila i otvorio vatru na policijske službenike, koji su uzvratili pucnjavom i ranili ga. Osumnjičenik je svladan i prevezen u bolnicu.
Ministar unutarnjih poslova Kierwinski pohvalio je brzu reakciju policije, istaknuvši da su policijski službenici otvorili vatru na napadača tri minute od prve dojave hitnim službama, čime su spriječili još više žrtava.
Poljsko ministarstvo obrane demantiralo je nagađanja da je osumnjičenik aktivni ili bivši pripadnik vojske.
Dvojica policajaca su ozlijeđena, a jedan od njih zadobio je tri prostrijelne rane.
„Molimo se za ovog hrabrog policajca, za ovog heroja, da preživi”, izjavio je Kierwinski.
Osumnjičenik je zbog ozljeda opasnih za život zbrinut u bolnici u Krakovu, gdje je izvedeno nekoliko operacija.
Dron otkrio tri tijela u domu napadača
Puni razmjeri nasilja postupno su postajali jasni tijekom pretrage doma osumnjičenika, udaljenog oko dva sata vožnje od Krakova.
Zbog straha da su u objektu možda postavljene eksplozivne naprave, policijski službenici upotrijebili su dron za pregled zgrade i pritom otkrili tri tijela.
Riječ je o dvjema ženama i jednom muškarcu, za koje se vjeruje da su bili najbliži članovi obitelji napadača, rekao je Tusk na konferenciji za novinare.
Nije iznio dodatne pojedinosti o njihovoj smrti, ali je istaknuo da policija, sigurnosne službe i tužiteljstvo čine sve što je u njihovoj moći kako bi što prije utvrdili motiv napadača.
Svjedoci opisuju kaotične prizore
Snimke pucnjave i ljudi koji u panici bježe brzo su se proširile društvenim mrežama i televizijskim postajama, dok su svjedoci opisivali zastrašujuće prizore u središtu grada.
„U početku je vladao potpuni kaos. Ljudi su mahnito trčali na sve strane. Vidio sam prevrnute stolove”, rekao je svjedok za poljsku televizijsku postaju Polsat News.
„Odjednom se zaustavio automobil, a muškarac je počeo pucati kroz prozor automobila”, ispričao je drugi svjedok.
Prema navodima, napadač je nosio kacigu ili masku koja mu je skrivala lice.
Istražitelji nastavljaju prikupljati dokaze
Prikupljanje dokaza na mjestu događaja trebalo bi se nastaviti najmanje do nedjelje, izjavio je u subotu navečer ministar pravosuđa Waldemar Zurek.
Pozvao je svjedoke da se jave najbližoj policijskoj postaji, dok je istodobno zatražio strogu kaznu za napadača.
Tusk i Kierwinski otputovali su u subotu u Krakov nakon pucnjave.
Krakov, s više od 800.000 stanovnika, drugi je najveći grad u Poljskoj. Smatra se popularnim odredištem turista iz cijeloga svijeta. Među glavnim znamenitostima su Glavni trg, dvorac Wawel na brdu Wawel i katedrala. Ovaj sveučilišni grad nalazi se na UNESCO-ovu Popisu svjetske baštine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare