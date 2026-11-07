MASAKR U POLJSKOJ
FOTO, VIDEO / Pucnjava u Krakovu: Ubijeno šestero ljudi, 15 ozlijeđenih. Objavljeni detalji o napadaču
Šestero ljudi je ubijeno i 15 ranjeno u subotu u pucnjavi u Krakovu na jugu Poljske, objavile su lokalne vlasti.
Prema policijskom priopćenju objavljenom na društvenoj mreži X, pucnjava se dogodila oko 15 sati po lokalnom vremenu. Muškarac se dovezao na glavni trg koji je bio prepun zbog vikenda i počeo nasumce pucati, prema riječima glasnogovornika lokalne policije.
"Prema informacijama policijskih službenika, muškarac je bio odjeven u odjeću vojnog stila", rekao je glasnogovornik policije.
Među ozlijeđenima su i policajci. Policija je tijekom intervencije pucala na osumnjičenog muškarca i ranila ga. Nakon toga prevezen je u bolnicu, objavljeno je u dodatnom policijskom priopćenju. Poljski portal Onetpiše da je napadač u teškom stanju te da mu se liječnici bore za život.
Policija i hitne službe na terenu
Gradske vlasti Krakova objavile su da su hitne službe odmah upućene na mjesto događaja, dok je policija provodila akciju i u Ulici Dietla.
U objavi na društvenim mrežama gradske vlasti izvijestile su o pucnjavi na glavnom trgu i pozvale građane da izbjegavaju to područje dok traje policijska intervencija.
U trenutku prve objave grad je naveo da čeka službenu potvrdu razmjera incidenta i broja ozlijeđenih.
Policija je naknadno potvrdila da je u pucnjavi ubijeno šest osoba, dok je 15 ljudi ozlijeđeno. Motiv napada zasad nije poznat, a policija još nije objavila što je muškarca potaknulo na pucnjavu. Također nema službene potvrde da je riječ o terorističkom činu. Istraga je u tijeku.
Policija: Napadač je poljski državljanin
Policija Malopoljskog vojvodstva objavila je nove pojedinosti o osumnjičenom za pucnjavu u Krakovu te odbacila informacije koje su se pojavile u javnosti nakon napada.
"Počinitelj incidenta na glavnom trgu u Krakovu državljanin je Poljske. Nisu točne informacije da je u napadu poginuo policajac niti da se traga za još jednim počiniteljem. Jedini zasad poznati počinitelj nalazi se pod policijskim nadzorom", objavila je policija na društvenoj mreži X.
Napadač ima 25 godina
Prema informacijama poljskog radija RMF FM, osumnjičeni ima 25 godina, a tijekom napada koristio je poluautomatsku pušku tipa AR-15. Bio je odjeven u maskirnu odoru.
RMF FM navodi da se na glavni trg dovezao crnim automobilom marke Subaru, na kojem nije bilo registarskih oznaka. Policija je potvrdila da je muškarac pucao iz automobila, no zasad nije službeno potvrdila njegovu dob ni vrstu korištenog oružja.
Associated Press izvijestio je da je policija u automobilu osumnjičenog pronašla dodatno oružje i streljivo.
Oglasio se poljski premijer
O pucnjavi se oglasio i poljski premijer Donald Tusk, koji je izvijestio da ga ministar unutarnjih poslova redovito obavještava o razvoju situacije u Krakovu.
"Ministar unutarnjih poslova redovito me izvještava o situaciji u Krakovu nakon tragične pucnjave. Policija istražuje pozadinu i sve okolnosti napada", napisao je Tusk na društvenoj mreži X.
Predsjednik poljske: Duboko sam zabrinut
O pucnjavi u Krakovu oglasio se i poljski predsjednik Karol Nawrocki, koji je poručio da ga duboko zabrinjavaju izvješća o tragičnim događajima. Izrazio je suosjećanje sa žrtvama, ozlijeđenima i njihovim obiteljima, prenosi BBC.
"U stalnom sam kontaktu s nadležnim tijelima i očekujem potpuno razjašnjenje okolnosti ovih tragičnih događaja", napisao je Nawrocki u objavi na X-u.
Dodao je da je čelnik Ureda za nacionalnu sigurnost na putu prema Krakovu.
"Sigurnost Poljaka apsolutni je prioritet!", poručio je poljski predsjednik.
Američki veleposlanik: SAD je uz Poljsku u ovom teškom trenutku
O pucnjavi se oglasio i američki veleposlanik u Poljskoj Tom Rose, koji je napad u Krakovu opisao kao "užasnu masovnu pucnjavu" i "brutalan i smrtonosan napad koji je narušio mir u Poljskoj".
"Prema dosad poznatim informacijama, nekoliko nevinih ljudi izgubilo je život u brutalnom napadu u subotu poslijepodne na povijesnom i znamenitom glavnom trgu u Krakovu", napisao je Rose na društvenoj mreži X.
Izrazio je solidarnost s Poljskom i građanima Krakova.
"Amerika je uz Poljsku u ovom teškom trenutku, kao što je i Poljska uz svoje voljene građane Krakova. Neka blagoslovljeno sjećanje na one koji su danas izgubili život ublaži bol onih koji tuguju", poručio je američki veleposlanik.
Grlić Radman: Hrvatska stoji uz Poljsku
Hrvatska stoji uz Poljsku, poručio je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman nakon što je napadač otvorio vatru na prolaznike u središtu Krakova i ubio šest ljudi.
"Glavni trg u Krakowu okuplja ljude. Vidjeti ga kao poprište takvog besmislenog nasilja slama srce", napisao je Grlić Radman na X-u, izrazivši sućut svom poljskom kolegi Radoslawu Sikorskom i obiteljima žrtava.
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