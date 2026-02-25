Oglas

Notorni milijarder ulaže u njemačke vojne dronove: Bundestag uveo ograničenja

N1 Info
|
25. velj. 2026. 16:45
Napad dronovima Reuters
REUTERS/Sofiia Gatilova/Ilustracija

Njemački parlament u srijedu je odobrio višemilijardni ugovor o vojnim dronovima, ali tek nakon što su koalicijski zastupnici uveli nova financijska ograničenja i uvjete nadzora, nakon preispitivanja manjinskog udjela Petera Thiela u berlinskom startupu Stark, koji je dobio posao.

"Lutajuće streljivo"

Sporazum — koji obuhvaća tzv. lutajuće streljivo (loitering munitions) tvrtki Stark i konkurentskog Helsinga — prošao je Odbor za proračun Bundestaga uz obvezujuća ograničenja koja će limitirati koliko Ministarstvo obrane u konačnici može potrošiti te zahtijevati novo parlamentarno odobrenje za veće dodatne narudžbe.

Izmjene u završnoj fazi, sažete u dokumentu do kojeg je došao POLITICO, uslijedile su nakon višednevne političke kontroverze oko Thielova manjinskog ulaganja u Stark, kao i šire zabrinutosti koalicijskih zastupnika o tome kako je okvirni ugovor strukturiran i predstavljen parlamentu.

Zaklada Thiel, privatna zaklada koju je osnovaoPeter Thiel, a koju je POLITICO kontaktirao radi očitovanja, nije odgovorila na upite poslane e-poštom.

Sedmogodišnji sporazum sa Starkom

Povjerljivi ugovor sa Starkom, u koji je POLITICO imao uvid, strukturiran je kao sedmogodišnji okvirni sporazum s početnom fiksnom narudžbom vrijednom 268,6 milijuna eura. Da su iskorištene sve opcionalne narudžbe, ukupna vrijednost mogla je dosegnuti približno 2,86 milijardi eura.

Prema uvjetima usvojenima u srijedu, svaka dodatna narudžba iznad početne tranše zahtijevat će novo odobrenje parlamenta. Ministarstvo obrane također mora dokazati dovršenu kvalifikaciju i spremnost za serijsku proizvodnju prije nego što se odobre dodatne narudžbe. Ako želi premašiti gornju granicu od milijardu eura, morat će zastupnicima dostaviti ažurirana obrazloženja potreba i dokumentaciju o cijenama.

Stark je pozdravio odluku, poručivši da ona „predstavlja novu eru njemačke obrambene politike i pokazuje povjerenje u inovativne tvrtke”.

O novim financijskim ograničenjima i nadzoru koje su postavili zastupnici tvrtka je navela: „Spremni smo u svakom trenutku isporučiti dodatne sustave, ako to bude potrebno i nakon odobrenja.”

Nejasno koliki je Thielov udio

Nije jasno koliki udio Thiel ima u kompaniji. Investitor je poznat po podršci predsjedniku Donaldu Trumpu i financiranju konzervativnih kandidata poput potpredsjednika JD Vancea, čime se svrstao uz populističko krilo Republikanske stranke.

Osim zabrinutosti vezanih uz investitore, koalicijski zastupnici u Odboru za proračun doveli su u pitanje i strukturu cijena te redigirane dijelove dokumenata dostavljenih parlamentu. Zastupnik Kršćansko-demokratske unije Andreas Mattfeldt upozorio je da „odgovornost ne znači automatsko odobravanje”.

Ugovori su prvotno bili osmišljeni tako da, ako jedan dobavljač ne uspije, drugi može povećati proizvodnju i pokriti cjelokupne potrebe Bundeswehra. Ograničivši svaku kompaniju na milijardu eura bez novog odobrenja, zastupnici su smanjili tu ugrađenu razinu redundancije — osiguravši da svako veće proširenje zahtijeva novu političku odluku.

