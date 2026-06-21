RAZOTKRIVANJE ELITA
Što znamo o tajnom društvu "Dialog" milijardera Petera Thiela i tko su njegovi članovi?
Curenje internih podataka navodno povezanih s ultratajnim društvom „Dialog“, koje su 2006. godine osnovali milijarder i suosnivač PayPala Peter Thiel te investitor Auren Hoffman, otkrilo je dosad nepoznate detalje o djelovanju elitne mreže koja okuplja stotine utjecajnih osoba iz politike, gospodarstva, tehnologije, akademske zajednice i financijskog sektora.
Prema dokumentima koje je pregledao i objavio časopis Wired, Dialog funkcionira kao privatna i isključivo pozivnicama dostupna mreža članova iz različitih ideoloških i profesionalnih sredina.
Organizacija se predstavlja kao prostor za neformalno povezivanje vodećih ljudi iz različitih područja, a svake godine održava barem jedno okupljanje na luksuznim lokacijama poput hotela Ritz-Carlton u Arizoni i Kaliforniji te palače San Clemente u Veneciji.
Od novca preko Trećeg svjetskog rata do seksualnog života
Sudionicima je zajamčena potpuna povjerljivost razgovora, a teme rasprava kreću se od ekonomije i geopolitike do osobnih pitanja. Među naslovima panela nalazili su se "Kupuje li novac sreću?“, "Povratak nuklearne energije“, „Kako se snaći u Trećem svjetskom ratu?“ te "Kakav vam je seksualni život?“.
Do curenja podataka došlo je nakon što je švicarska haktivistica Maia Arson Crimew otkrila registracijske podatke skrivene u javno dostupnom kodu nedovoljno zaštićene internetske stranice dialog.org. Prema navodima Wireda, podaci su sadržavali informacije o članstvu, sudjelovanju na događajima, političkim opredjeljenjima, mjestu stanovanja te pristupnim tokenima za korisničke račune, piše novinarka Forbesa Mary Whitfill Roeloffs.
Tko je na popisu?
Dialog se često opisuje kao spoj sastanaka skupine Bilderberg i neformalnih salona Silicijske doline. Evidencija pokazuje aktivne članove, osobe koje su sudjelovale na pojedinim okupljanjima, voditelje rasprava te buduće sudionike. Sljedeći skup navodno je planiran za kolovoz u Irskoj.
Među imenima koja se pojavljuju u dokumentima nalaze se visoki dužnosnici administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, američki senatori, poduzetnici iz Silicijske doline, diplomati, akademici, novinari i poznate osobe iz svijeta zabave.
Na popisu se, među ostalima, nalaze:
- general Alexus Grynkewich, vrhovni zapovjednik NATO-a za Europu
- američki ministar financija Scott Bessent
- tajnik američke vojske Dan Driscoll
- vršiteljica dužnosti ravnateljice DEA-e Hallie Hoffman
- senatori Ted Cruz i Cory Booker
- kongresnik Jim Himes
- guverneri Wes Moore i Jared Polis
- glavni pravni savjetnik Google DeepMinda Tom Lue
- bivši guverner američkih Federalnih rezervi Randy Kroszner
- direktor Anti-Defamation League Jonathan Greenblatt
- nobelovac Roger Myerson
- Jared Kushner, zet Donalda Trumpa
- izvršni direktor YouTubea Neal Mohan
- glazbeni menadžer Scooter Braun
- politički komentator Ezra Klein
- novinarka Washington Posta Souad Mekhennet
- glumci Joseph Gordon-Levitt i Sophia Bush
- evangelički pastor Rick Warren.
Milijarderi povezani s Dialogom
Među milijarderima čija su se imena pojavila u procurjelim podacima nalaze se:
- Elon Musk (1,3 bilijuna dolara)
- Eric Schmidt (40,1 milijarda dolara)
- Peter Thiel (27,8 milijardi dolara)
- Henry Kravis (12,2 milijarde dolara)
- Marcos Galperin (6,8 milijardi dolara)
- Mike Cannon-Brookes (7,7 milijardi dolara)
- Scott Cook (4,4 milijarde dolara)
- Barry Sternlicht (3,1 milijarda dolara)
- Nicolas Berggruen (2,9 milijardi dolara)
- John Arnold (2,8 milijardi dolara)
- Joe Lonsdale (2,8 milijardi dolara)
- Reid Hoffman (2,7 milijardi dolara).
Imaju i stranicu za romantično povezivanje
Posebnu pozornost privukla je i internetska stranica dating.dialog.org, koja služi za povezivanje članova zainteresiranih za romantične veze. Registriranim korisnicima postavlja se pitanje traže li ljubav, uz obećanje pronalaska "značajnih veza za iznimne ljude“.
Dialog gotovo da nema javnu prisutnost na internetu, a njegovi članovi rijetko govore o organizaciji. Ipak, povremeno se pojavljuju informacije o njezinu radu. Portal Axios prošle je godine izvijestio da vodstvo razmatra izgradnju vlastitog kampusa u blizini Washingtona.
Statističar Andrew Gelman objavio je 2022. godine pozivnicu za jedan od skupova, uz ironične komentare na račun organizacije. Prema prikazanim porukama, kotizacija za događaj u Kaliforniji iznosila je 16.846 dolara, no uz promotivni kod mogla se smanjiti za čak 70 posto.
Veze sa slučajem Epstein
Dialog se spominje i u dokumentima povezanim s pokojnim financijašem Jeffreyjem Epsteinom. Među objavljenim porukama nalazi se pozivnica za skup u resortu Sundance u Utahu 2014. godine, koju je fizičarka sa Sveučilišta Harvard Lisa Randall proslijedila Epsteinu uz pitanje: "Isplati li se otići?“ Epstein joj je odgovorio: "Sundance je lijep, idi.“
Britanski financijaš Ian Osborne također je Epsteinu proslijedio pozivnicu za isti događaj uz komentar: "Uvijek ista priča. Peter se ni ne pojavljuje. Reći ću mu da bismo trebali prestati koristiti njegovo ime.“
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