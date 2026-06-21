Što znamo o tajnom društvu "Dialog" milijardera Petera Thiela i tko su njegovi članovi?

Dialog se spominje i u dokumentima povezanim s pokojnim financijašem Jeffreyjem Epsteinom. Među objavljenim porukama nalazi se pozivnica za skup u resortu Sundance u Utahu 2014. godine, koju je fizičarka sa Sveučilišta Harvard Lisa Randall proslijedila Epsteinu uz pitanje: "Isplati li se otići?“ Epstein joj je odgovorio: "Sundance je lijep, idi.“