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"nikada nije ni bilo primirja"

Palestinski novinar Al-Najjar pokazao od čega su napravljeni šatori u Gazi: "Kako da ovo izdrži oluju?"

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N1 Info
|
09. stu. 2026. 15:22
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Gost naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo bio je palestinski novinar i akademik Ahmed Al-Najjar, koji je iz Pojasa Gaze govorio o humanitarnoj katastrofi u toj enklavi, prividnom primirju

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Teme
ahmed al-najjar n1 studio uživo n1 tv video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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