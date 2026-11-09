"nikada nije ni bilo primirja"
Palestinski novinar Al-Najjar pokazao od čega su napravljeni šatori u Gazi: "Kako da ovo izdrži oluju?"
N1 Info
|
09. stu. 2026. 15:22
|
0komentara
Gost naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo bio je palestinski novinar i akademik Ahmed Al-Najjar, koji je iz Pojasa Gaze govorio o humanitarnoj katastrofi u toj enklavi, prividnom primirju
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas