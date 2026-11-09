Dalibor Kratohvil ponovno izabran za predsjednika HOK-a

"Zahvaljujem članovima Skupštine na povjerenju i kolegicama i kolegama u cijelom komorskom sustavu na svemu što smo dosad zajedno napravili. U našim udruženjima i područnim komorama imamo znanje i iskustvo na kojem možemo graditi. Udruženje je često prvo mjesto na koje se obrtnik obrati kad mu treba savjet ili kad neki propis otežava posao. Zato ćemo ulagati u rad udruženja i područnih komora te ih bolje povezivati. Ono što se pokazalo dobrim u jednoj sredini može pomoći obrtnicima i drugdje. Želim da svaki obrtnik može dobiti stručnu pomoć blizu mjesta gdje radi i da zna da će Komora njegove prijedloge zastupati ondje gdje se donose odluke", rekao je Kratohvil nakon izbora.