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novi mandat

Dalibor Kratohvil ponovno izabran za predsjednika HOK-a

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09. stu. 2026. 14:49
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Dalibor Kratohvil HOK
HOK

Na danas održanoj konstituirajućoj sjednici Skupštine Hrvatske obrtničke komore (HOK) Dalibor Kratohvil ponovno je izabran većinom glasova za predsjednika HOK-a za mandatno razdoblje 2026. – 2030.

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Kratohvil je svoj rad u komorskom sustavu započeo kao predsjednik Udruženja obrtnika Vrbovsko. Prije prvog izbora za predsjednika HOK-a u dva je mandata vodio Obrtničku komoru Primorsko-goranske županije, a u dva je mandata bio i potpredsjednik HOK-a, stoji u priopćenju.

"Zahvaljujem članovima Skupštine na povjerenju i kolegicama i kolegama u cijelom komorskom sustavu na svemu što smo dosad zajedno napravili. U našim udruženjima i područnim komorama imamo znanje i iskustvo na kojem možemo graditi. Udruženje je često prvo mjesto na koje se obrtnik obrati kad mu treba savjet ili kad neki propis otežava posao. Zato ćemo ulagati u rad udruženja i područnih komora te ih bolje povezivati. Ono što se pokazalo dobrim u jednoj sredini može pomoći obrtnicima i drugdje. Želim da svaki obrtnik može dobiti stručnu pomoć blizu mjesta gdje radi i da zna da će Komora njegove prijedloge zastupati ondje gdje se donose odluke", rekao je Kratohvil nakon izbora.

Najavio je da će se HOK i u novom mandatu zalagati za jednostavnije propise i smanjenje davanja na plaće kako bi obrtnici imali više prostora za zapošljavanje i povećanje plaća. Među prioritetima su puna mirovina uz nastavak rada u obrtu te mogućnost rada nedjeljom za obiteljske trgovine u kojima rade obrtnik i članovi njegove obitelji. U proteklom mandatu HOK je s nadležnim institucijama radio na promjenama koje obrtnicima olakšavaju poslovanje i nastavak rada.

Tako od početka 2026. obrtnici koji ostvare pravo na starosnu mirovinu s navršenih 65 godina mogu nastaviti voditi obrt uz isplatu polovice mirovine. Izmjenama Zakona o obrtu uređen je obiteljski obrt i olakšan nastavak poslovanja nakon smrti obrtnika, a prag za ulazak u sustav PDV-a podignut je na 60.000 eura, čime je manjim obrtima ostavljeno više prostora za rast, navode iz HOK-a.

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Teme
dalibor kratohvil hok hrvatska obrtnička komora

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