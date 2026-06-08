HOK se sastao sa Ćorićem: Tražimo da se ne diraju davanja za obrte do 40.000 eura

Dolaskom je ministar pokazao da nas uvažava kao instituciju i da nas želi saslušati. Nismo zadovoljni ovim mjerama. Predlažemo da se prva četiri razreda do 40 tisuća eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu od 50 do 60 tisuća eura ide na maksimalno povećanje poreza na 33 posto”, rekao je Kratohvil nakon sastanka.