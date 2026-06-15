Kratohvil: Povećanje poreza i doprinosa teško može biti antiinflacijska mjera

U anketi je sudjelovalo 1.512 paušalnih obrtnika. Na pitanje hoće li predloženo povećanje doprinosa i poreza utjecati na povećanje cijena usluga, 78 posto odgovorilo je potvrdno – ili u potpunosti ili djelomično, tj. 54 posto izjavilo je da će cijene podići, a 24 posto kaže da će ih podići djelomično. Da neće dizati cijene reklo je 22 posto anketiranih, pri čemu većina strahuje da bi time izgubila klijente.