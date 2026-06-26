antiinflacijske mjere
Kratohvil o zlouporabi paušalnih obrta: "Ako ćemo ubiti kravu zbog jednog šnicla, ne postižemo cilj"
Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil komentirao je antiinflacijske mjere i reakcije obrtnika na njih.
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"Mi smo u svih devet Vladinih paketa pomoći građanima i gospodarstvu sudjelovali. Što se tiče antiinflacijskih mjera tu nismo sudjelovali, nismo ih kreirali niti smo bili uključeni i zato smo i bili iznenađeni jer smo smatrali da se neće ticati obrtnika", rekao je Kratohvil.
"Nama je jako važno da su javne finacije stabilne i da se ne ugrožava standard hrvatskih građana i to je ono što su mjere htjele postići, da cijene ne rastu, i naravno da mi to podržavamo, ali kada je to upereno prema onima koji su uzročnici inflacije.
Glavni uzročnici inflacije u Hrvatskoj su rast cijena proizvoda u velikim trgovačkim lancima i rast plaća u javnim državnim službama. Stoga, smatramo da ove mjere koje su donesene, a koje idu na teret paušalnih obrtnika nisu u redu", dodaje Kratohvil.
Osvrnuo se i na problem zlouporabe paušalnog obrta te prikrivenog samozapošljavanja, za koji kaže da postoji, ali da nije razlog za kažnjavanje svih obrtnika.
"Da toga ima, ima. Mi od toga ne bježimo. Mi od 2019. na to ukazujemo, ali to nije razlog da 92 tisuće obrtnika stavite u antiinflacijske mjere. Ako ćemo ubiti kravu zbog jednog šnicla onda to nije svrha, ne postižemo cilj", zaključio je Kratohvil.
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