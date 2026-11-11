"dugujete odgovore"
Grmoja prozvao Grah, Tomaševića i Hrstić zbog smrti Periša: "Tko je što znao i kada?"
Saborski zastupnik i predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručio je u srijedu kako obitelj Kristijana Josipa Periša (32), ali i svi hrvatski ljudi potreseni tom tragedijom, imaju pravo na jasne odgovore, koje su dužni dati ravnateljica klinike, zagrebački gradonačelnik i ministrica zdravstva.
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Kristian Josip Periš (32) umro je u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, čiji je osnivač Grad Zagreb, 21. listopada, a zbog sumnje na teško ubojstvo, sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor četvorici medicinskih tehničara, izvijestili su u nedjelju, 8. studenoga, policija i Županijsko državno odvjetništvo.
U međuvremenu, u javnost je dospjela snimka videonadzora na kojoj se vidi kako medicinski tehničari pritišću koljenom vrat pacijenta vezanog za krevet, udaraju ga u trbuh i prsa, a lice mu pritišću jastukom.
„Ravnateljice Grah, je li bolnica nakon Kristijanove smrti pozvala policiju da obavi očevid? Tko je te večeri razgovarao s obitelji i što im je rekao? Što je liječnica koja je bila u sobi vidjela i što je poduzela?“, upitao je Grmoja ravnateljicu klinike Majdu Grah.
Naveo je kako je prema predsjedniku Upravnog vijeća Mirandu Mrsiću, interni nadzor pokrenut dan nakon smrti te kako je već 23. listopada odvjetnik obitelji Periš zatražio da se sačuvaju snimke i da Ministarstvo zdravstva pošalje inspekciju te je Grah upitao zašto je snimku videonadzora pogledala tek 4. studenoga, 14 dana nakon smrti.
„Što je uprava bolnice u međuvremenu učinila?“, upitao je Grmoja ravnateljicu u objavi na društvenoj mreži.
Gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića pita što je Grad Zagreb kao osnivač bolnice poduzeo. „Koje ste postupanje naložili i hoćete li tražiti da se utvrdi odgovornost ravnateljice za odluke i moguće propuste uprave?“, zanimalo ga je.
Od ministrice zdravstva Irene Hrstić traži pak odgovor kojeg je točno dana Ministarstvo zaprimilo zahtjev odvjetnika obitelji Periš od 23. listopada.
„Što ste po tom zahtjevu poduzeli, kada ste uputili inspekciju i kada ćete objaviti nalaz", pitao je ministricu i poručio joj „dugujete nam odgovore s datumima i dokumentima“.
„Tko je što znao, kada je doznao i što je tada učinio? To je najmanje što odmah možete učiniti za obitelj koja se trajno mora nositi s najvećim gubitkom“, napisao je Nikola Grmoja.
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