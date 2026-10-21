"Baš me zanima tko će ljevici biti mandatar kad se budu dogovarali. Jakšić, Hajdaš Dončić, Miljanić ili Tomašević?"

"Ono što sa sigurnošću mogu reći u svoje osobno ime jest da se potpuno slažem s kolegama iz DP-a da treba osuditi sve totalitarne režime. Mi s desnice ćemo uvijek hrabro reći da osuđujemo sve, i nacizam i fašizam i komunizam, dok ovi s ljevice to nikada neće izustiti, bez obzira na to što je komunizam proglašen totalitarnim režimom i što je odgovoran za smrt milijuna ljudi", kazao je Zekanović.