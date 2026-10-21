HRVOJE ZEKANOVIĆ
"Baš me zanima tko će ljevici biti mandatar kad se budu dogovarali. Jakšić, Hajdaš Dončić, Miljanić ili Tomašević?"
Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović, član vladajuće koalicije, javio se iz Sabora u emisiju Novi dan kod Hanan Nanić, gdje je komentirao istup predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave, odnose unutar vladajuće većine...
Podsjetimo, Penava je u utorak oštro kritizirao MUP i medije nakon što su pripadnici Torcide tijekom okupljanja uoči utakmice Hajduka i Ajaxa uzvikivali nacističke i antisemitske parole te spominjali Adolfa Hitlera i Auschwitz.
Posebno je prozvao policiju zbog objave fotografija osumnjičenih navijača, a medije optužio za stvaranje hajke.
Premijer Andrej Plenković poručio je da policija postupa prema svojim pravilima, a Penavu je, kako je rekao, "na određeni politički način" mogao razumjeti kada govori o potrebi jednake osude svih totalitarnih režima.
"Bilo bi čudno da se svi u svemu slažemo"
Na pitanje kako je doživio Penavine kritike MUP-a i smatra li da su korektne prema koalicijskom partneru, Zekanović je odgovorio da ga takav istup ne iznenađuje.
"Ništa novo, ništa dramatično. Meni je drago da unutar koalicije postoji osobni politički stav prema određenim temama i kolega Penava ga je iznio. Ne vidim tu ništa sporno. Ovo nije prva takva situacija i bilo bi čudno da se svi u svemu slažemo", rekao je Zekanović.
Istaknuo je da smatra pozitivnim kada članovi koalicije otvoreno iznose različite stavove, podsjetivši da je riječ o koaliciji desnog centra.
"Meni je drago da postoje različiti osobni stavovi i da ih članovi koalicije bez ustezanja iznose u javnom prostoru. Meni je to legitimno. Ovo je koalicija desnog centra, ali naglašavam desnog centra. Penava, koji je u jednom dijelu političkog spektra, ima malo drugačije viđenje i pogled na situaciju za razliku od onih koji su možda bliži centru", kazao je.
"Javno iznošenje pojedinačnih stavova nije sporno"
Upitan narušavaju li javne prozivke poput ove imidž vladajuće koalicije, Zekanović je odgovorio kako ne smatra da je riječ o problemu.
"Ne mislim. Neke stvari se raspravljaju iza zatvorenih vrata, a nekada neke stavove koji se razlikuju možda od 'mainstreama', dakle od glavne politike vladajuće koalicije, moraš iznijeti u javnom prostoru da bi tvoji glasači čuli. Ako bi sve iznosio iza zatvorenih vrata, to onda tvoje glasačko tijelo jednostavno ne čuje", rekao je.
Dodao je da probleme unutar koalicije treba rješavati dogovorom, ali da javno iznošenje pojedinačnih stavova ne smatra spornim.
"Smatram da sve probleme treba rješavati za stolom i iza zatvorenih vrata, ali zašto ne ponekad biti transparentan i uključiti medije da bi i glasači čuli osobni pojedinačni stav političara. Dakle, problema nema", poručio je Zekanović.
"Ne mislim da tu postoji neka sabotaža"
Govoreći o zahtjevu Domovinskog pokreta da se osnuje nova javna ustanova za obilježavanje komunističkih zločina, Zekanović je odbacio mogućnost da HDZ namjerno opstruira taj projekt.
"Ne mislim da tu postoji neka sabotaža. Za neke stvari treba vremena za realizaciju, ja guram stotinu projekata, neki projekti traju godinama da se realiziraju", rekao je. Naglasio je da se osobno slaže s DP-om kada je riječ o osudi totalitarnih režima.
"Ono što sa sigurnošću mogu reći u svoje osobno ime jest da se potpuno slažem s kolegama iz DP-a da treba osuditi sve totalitarne režime. Mi s desnice ćemo uvijek hrabro reći da osuđujemo sve, i nacizam i fašizam i komunizam, dok ovi s ljevice to nikada neće izustiti, bez obzira na to što je komunizam proglašen totalitarnim režimom i što je odgovoran za smrt milijuna ljudi", kazao je Zekanović.
"Nitko iz vladajuće većine koaliciju neće dovesti u pitanje"
Zekanović je odbacio mogućnost raspada vladajuće koalicije.
"Jedini koji se mogu razići je nedavno sklopljena koalicija Možemo i SDP-a. Što se tiče vladajuće koalicije, koja je dobila mandat od naroda i Sabora, to je čvrsta koalicija i siguran sam da nitko iz većine neće koaliciju dovesti u pitanje iz jednostavnog razloga što je Hrvatska previše vrijedna da bi je prepustili možemovcima, mostovcima i SDP-ovcima na upravljanje", ustvrdio je Zekanović.
Smatra da je vladajuća većina stabilna, dok bi se problemi mogli pojaviti na ljevici, gdje se tek trebaju dogovoriti o budućem političkom vodstvu.
"Pogledamo li malo drukčijom optikom, ova strana je stabilna, dok je druga strana izrazito nestabilna i tamo može doći do pucanja. Baš me zanima kad se oni na ljevici uskoro budu dogovarali tko će im biti mandatar i tko će im voditi listu. Hoće li to biti Jakšić, Hajdaš Dončić, Miljanić ili Tomašević? To će biti jako interesantno", rekao je.
"Zazivanje Hitlera nije prihvatljivo ni u navijačkom koloritu"
Osvrćući se na ponašanje dijela Torcide u Splitu, Zekanović je osudio nacističke povike i spominjanje koncentracijskog logora Auschwitz.
"Ovo je jedna od tema koja je unisono osuđena od svih aktera u javnom prostoru. Zazivanje Adolfa Hitlera, koji je možda najgori čovjek u povijesti čovječanstva po onome što je napravio, ili Auschwitza, u kojem je pogubljeno toliko milijuna ljudi, nije prihvatljivo ni u navijačkom koloritu", rekao je.
Povukao je paralelu s navijačkim skandiranjima u Srbiji, istaknuvši da smatra kako je u Splitu prijeđena granica prihvatljivog.
"Uvijek sam se grozio kad bi Delije i Grobari u Srbiji skandirali 'nož, žica, Srebrenica'. Ovo je u tom rangu. S druge strane, navijačka kultura, kao što je govorio kolega Kukavica, šarena je i tu se uvijek traži i prelazi ta granica. Reakcije ostale populacije nisu neočekivane jer zapravo navijači traže reakciju šire javnosti na to što oni prelaze granicu. Ali ovaj put, s obzirom na tih par skandiranja, granica je prijeđena i bit će kažnjeni", komentirao je Zekanović.
O dvostrukim konotacijama: Mogla bi se povući paralela s okupljanjima u Kumrovcu
Na pitanje jesu li takvi ispadi posljedica takozvanih dvostrukih konotacija, odnosno toleriranja pozdrava ZDS, Zekanović je odbacio takvu poveznicu.
"To nema veze ni sa čim. Ja nisam čuo od nikoga u Hrvatskoj da je bio tolerantan prema veličanju Hitlera ili omalovažavanju žrtava Holokausta, niti će. Ne možemo te stvari izjednačavati", rekao je.
Dodao je da bi se, ako se već želi govoriti o dvostrukim konotacijama, prije mogla povući paralela s okupljanjima u Kumrovcu i na Trnjanskim kresovima.
"Pozdrav ZDS koristi se u okviru jedne pjesme, jedne postrojbe i u okviru Domovinskog rata. A nikad nitko s desnice nije opravdavao ili govorio nešto pohvalno o bilo kojem totalitarnom režimu, za razliku od ljevice koja ima drugačije kriterije", zaključio je Zekanović kroz smijeh.
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