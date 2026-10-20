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sve zbog torcide?

Pupovac o Penavinom napadu na MUP: On cima lanac na koji je privezan, koliko će dugo cimati - to ne znamo

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N1 Info , Hanan Nanić
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20. lis. 2026. 11:17
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16.10.2026., Zagreb - Na konferenciji za medije odrzanoj u Saboru o temi „Osvrt na najnovije pozivanje na nasilje, velicanje fasizma i zazivanje Holokausta“ govorio je Milorad Pupovac. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
PIXSELL / Patrik Macek/PIXSELL

Saborski zastupnik Milorad Pupovac razgovarao je s Hanan Nanić nakon burne konferencije za medije predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave, na kojoj je oštro kritizirao medije i institucije Vlade koju njegova stranka podržava. Penava je optužio medije za, kako tvrdi, "hajku i harangu" protiv navijača koji su prošlog tjedna na ulicama Splita uzvikivali nacističke parole i pozivali na povratak Adolfa Hitlera, a vrlo oštro prozvao je i MUP.

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Pupovac kaže kako je "Ivan Penava svoju političku karijeru utemeljio na politčkoj hajci protiv Srba u Hrvatskoj i premijera Plenkovića, dok nije postao član njegove Vlade, sada pronašao druge mete: MUP, koji je prva linija obrane sigurnosti i zaštite građana i ustavnog poretka i medije, koji su stalna demokratska snaga i čuvar demokracije u našoj zemlji".

"Zastupnik Penava je našao pravi način kako će braniti ljude koje je teško braniti", kaže.

"On cima lanac na koji je privezan. Koliko dugo će cimati, ne znamo. To je naprosto pokazatelj njegove slobode i limita njegove slobode", kaže Pupovac dodajući da su neki zastupnici odavno prešli te limite i narušavaju ono što bi trebale biti bitne karakteristike koalicije, u kojoj neki sigurno ne dijele vrijednosti koje svako malo "po svojoj matrici zagovara i obnavlja DP i njegovi predstavnici".

Pupovac kaže i kako politike koje žive od toga da proizvode neprijatelje tamo gdje ih nema, su poznate politike i one završavaju "po prilici ovako kako je završila sudbina navijača u Splitu". "To je konačni izraz i jezik te politike, bez obzira kako se oni zvali", kaže Pupovac.

Sve reakcije na izjave Ivane Penave donosimo OVDJE.

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ivan penava milorad pupovac navijački neredi vijesti iz hrvatske

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