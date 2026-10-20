Pupovac o Penavinom napadu na MUP: On cima lanac na koji je privezan, koliko će dugo cimati - to ne znamo

"On cima lanac na koji je privezan. Koliko dugo će cimati, ne znamo. To je naprosto pokazatelj njegove slobode i limita njegove slobode", kaže Pupovac dodajući da su neki zastupnici odavno prešli te limite i narušavaju ono što bi trebale biti bitne karakteristike koalicije, u kojoj neki sigurno ne dijele vrijednosti koje svako malo "po svojoj matrici zagovara i obnavlja DP i njegovi predstavnici".