podeblji dosjei
Torcidaši iz nazi-kortea prijavljeni su i za 48 seksualnih i krvnih delikata
Od 23 huligana koja su u Splitu izvikivala antisemitske poruke i zazivala fašizam ukupno su do sada prijavljena za nevjerojatnih 212 kaznenih djela i čak 426 prekršaja
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Paleta kaznenih djela je vrlo široka i proteže se od imovinskih delikata (krađe, provale...), preko zloporabe droga, djela vezanih za oružje, zločinačkih udruživanja, prijetnji, 48 krvnih delikata (pokušaj ubojstva) i seksualnih delikata. Dakako, zastupljeni su neredi na sportskim natjecanjima, piše Ivanka Toma za Jutarnji list.
U prekršajnim prijavama zastupljeni su prekršaji protiv javnog reda i mira, zloporabe droge, prometni prekršaji i, dakako, prekršaji vezani uz sportska natjecanja.
Od 23 osobe prijavljene za izgrede u Splitu sudovi su do sada za sedmoricu izrekli pravomoćne presude i to ukupno njih 13. Od tih 13 presuda, tek je njih pet s bezuvjetnom zatvorskom kaznom, jedna je maloljetnički zatvor, jedna novčana kazna i šest uvjetnih osuda.
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