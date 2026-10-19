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podeblji dosjei

Torcidaši iz nazi-kortea prijavljeni su i za 48 seksualnih i krvnih delikata

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19. lis. 2026. 19:20
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Ivana Ivanovic/PIXSELL

Od 23 huligana koja su u Splitu izvikivala antisemitske poruke i zazivala fašizam ukupno su do sada prijavljena za nevjerojatnih 212 kaznenih djela i čak 426 prekršaja

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Paleta kaznenih djela je vrlo široka i proteže se od imovinskih delikata (krađe, provale...), preko zloporabe droga, djela vezanih za oružje, zločinačkih udruživanja, prijetnji, 48 krvnih delikata (pokušaj ubojstva) i seksualnih delikata. Dakako, zastupljeni su neredi na sportskim natjecanjima, piše Ivanka Toma za Jutarnji list.

U prekršajnim prijavama zastupljeni su prekršaji protiv javnog reda i mira, zloporabe droge, prometni prekršaji i, dakako, prekršaji vezani uz sportska natjecanja.

Od 23 osobe prijavljene za izgrede u Splitu sudovi su do sada za sedmoricu izrekli pravomoćne presude i to ukupno njih 13. Od tih 13 presuda, tek je njih pet s bezuvjetnom zatvorskom kaznom, jedna je maloljetnički zatvor, jedna novčana kazna i šest uvjetnih osuda.

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