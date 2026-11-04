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Jedno od najproblematičnijih raskrižja u Zagrebu moglo bi napokon dobiti rješenje
Jedno od prometno najproblematičnijih križanja u središtu Zagreba moglo bi dobiti semafore, čime bi se trebala poboljšati protočnost prometa i povećati sigurnost pješaka.
Grad Zagreb pokrenuo je izradu dokumentacije kojom će se ispitati opravdanost postavljanja semafora na raskrižju Ilice i Gundulićeve ulice. Riječ je o prometnoj točki na kojoj se redovito stvaraju gužve, a promet dodatno usporavaju brojni pješaci i vozila koja ulaze u garažu Cvjetni ili iz nje izlaze.
Ideju o uvođenju semafora u ponedjeljak ujutro u emisiji Reportersko javljanje HRT-ova Radija Sljeme spomenuo je Marko Velzek, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.
Iz Grada su potvrdili da je projekt još u početnoj fazi, prenosi Jutarnji list. "U tijeku je izrada dokumentacije kojom će se analizirati opravdanost postavljanja semafora na raskrižju Ilice i Gundulićeve. Nakon završetka analize razmotrit će se potreba za semaforizacijom, a ako se ona pokaže opravdanom, pristupit će se izradi potrebne projektne dokumentacije", poručili su.
Gužve zbog pješaka, radova i ulaska u garažu Cvjetni
Prometne poteškoće u Gundulićevoj prisutne su na više mjesta, a kolone se nerijetko protežu sve do Hebrangove ulice. Posebno je problematično skretanje prema Ilici, gdje vozila često moraju stati zbog neprekidnog prelaska pješaka preko kolnika.
Situaciju dodatno otežavaju radovi u Varšavskoj ulici. Zbog postavljene zaštitne ograde Gundulićeva je na dijelu između tog raskrižja i Ilice sužena na jedan prometni trak.
Zastoje uzrokuje i garaža Cvjetni, budući da se automobili koji iz nje izlaze uključuju u promet u Gundulićevoj, dok ga dodatno usporavaju i vozila koja skreću prema garaži.
Velzek je objasnio da tu prometnicu često koriste vozači koji putuju prema Gornjem gradu i sjevernijim dijelovima grada, nastojeći izbjeći gužve na Zelenom valu, u Branjugovoj i Palmotićevoj ulici te na Ribnjaku. Na raskrižju se zbog prometnih opterećenja često nalazi i prometni policajac, a vozači smatraju da bi ondje trebalo uvesti trajniju regulaciju prometa.
Semafori bi trebali olakšati prolazak pješacima i automobilima
O mogućem rješenju razgovaralo se i s Markom Ševrovićem, profesorom na Fakultetu prometnih znanosti, koji smatra da je glavni problem na tom raskrižju velik broj pješaka koji neprestano prelaze cestu.
"Glavni problem na križanju Gundulićeve i Ilice je vrlo intenzivan i gotovo neprekidan tok pješaka koji se bez semafora ne grupira, pa stalno smanjuje propusnost i otežava izlazak vozila iz Gundulićeve. Semafor bi omogućio vremensko grupiranje pješaka i stvaranje intervala za prolazak vozila, ali je ključno da ima prioritet za tramvaj i da bude prometno usklađen sa semaforom na izlazu iz garaže Cvjetni, kako bi oba križanja funkcionirala kao cjelina", objasnio je Ševrović.
Osvrnuo se i na utjecaj radova u obližnjoj Varšavskoj ulici, istaknuvši da oni dodatno pogoršavaju situaciju, ali nisu glavni uzrok problema.
"Radovi u Varšavskoj mogu dodatno pogoršati uvjete, ali osnovni problem na ovom križanju postoji i neovisno o njima, pa bi kvalitetno projektirana i koordinirana semaforizacija vjerojatno znatno poboljšala prometne uvjete i sigurnost pješaka na tom križanju", zaključio je.
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