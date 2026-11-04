Jedno od najproblematičnijih raskrižja u Zagrebu moglo bi napokon dobiti rješenje

"Glavni problem na križanju Gundulićeve i Ilice je vrlo intenzivan i gotovo neprekidan tok pješaka koji se bez semafora ne grupira, pa stalno smanjuje propusnost i otežava izlazak vozila iz Gundulićeve. Semafor bi omogućio vremensko grupiranje pješaka i stvaranje intervala za prolazak vozila, ali je ključno da ima prioritet za tramvaj i da bude prometno usklađen sa semaforom na izlazu iz garaže Cvjetni, kako bi oba križanja funkcionirala kao cjelina", objasnio je Ševrović.