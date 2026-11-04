VIDEO / Potres na desnici: Trump bijesan nakon izbornog debakla okrivio utvrdu MAGA pokreta, evo kako su uzvratili

Umit Bektas/REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump izbornu je noć započeo napadom na Fox News, pokušavajući odgovornost za težak poraz republikanaca na izborima za Kongres prebaciti na konzervativnu televizijsku mrežu. No samo nekoliko minuta poslije telefonski se uključio u njezin izborni program, pokazavši koliko se i dalje oslanja na njezin utjecaj.

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"Fox snosi odgovornost za ove poraze jer stalno i dosljedno daje prostor demokratskoj oporbi, i još gore od toga", napisao je Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social nešto prije ponoći po istočnoameričkom vremenu.

Međutim, kada se nekoliko minuta poslije uključio u program Fox Newsa, nije ponovio te optužbe. Umjesto toga, čestitao je demokratima i priznao da su ga neki izborni rezultati iznenadili.

"Čestitam demokratima", rekao je Trump, dodavši da je očekivao bolji rezultat republikanaca.

Ipak, nije propustio kritizirati Foxov odjel za istraživanje javnog mnijenja, nazvavši ga "užasnim", iako taj odjel uživa velik ugled među stručnjacima u industriji.

Voditelj Bret Baier stao je u obranu svojih kolega.

"Večerašnji rezultati zapravo su prilično blizu onome što su pokazivale Foxove ankete", odgovorio je.

Desni komentatori priznaju poraz, ali izbjegavaju spomenuti Trumpa

Trumpovo uključivanje u Foxov program odražavalo je šire preispitivanje koje je tijekom izborne noći zahvatilo američke desno orijentirane medije, piše CNN.

"Ponekad dobijete poštene batine i zaslužite ih. Večeras je upravo takva noć za Republikansku stranku", napisao je radijski voditelj Buck Sexton na društvenoj mreži X.

Naveo je niz razloga za poraz: previše pogrešaka, lošu komunikaciju, slabe kandidate, visoke cijene i nepotreban rat koji nije tekao onako kako je obećano.

"Sutra ustajemo i nastavljamo dalje. Ali iz ovoga moramo izvući pouke", poručio je.

Znakovito je, međutim, da Sexton pritom nije spomenuo Trumpovo ime.

🚨 JUST IN: President Trump GOES OFF on Jessica Tarlov "DUMB AS A ROCK" voice, saying he's turning off Fox News until Tarlov is off screen



LMAO 🤣🤣



"Watching the Pre-Election Results on FoxNews, but I can't stand Jessica Tarlov's voice — DUMB AS A ROCK, but it's the voice that… pic.twitter.com/kAcUAP5QTr — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 3, 2026

Sličan obrazac mogao se primijetiti i među drugim komentatorima Fox Newsa te utjecajnim osobama iz pokreta MAGA. Kao razloge republikanskog poraza navodili su rat u Iranu, posljedični rast cijena goriva i neispunjena obećanja iz protekle dvije godine.

No kritizirali su predsjednikove odluke, uglavnom izbjegavajući izravno okriviti samog predsjednika.

Rat u Iranu kao jedan od ključnih razloga poraza

U jednom trenutku Bret Baier upitao je kolegu Seana Hannityja bi li izborni rezultati bili drukčiji da se Sjedinjene Države nisu uključile u rat u Iranu.

"Mislim da bi, sto posto", odgovorio je Hannity, ali je potom počeo braniti Trumpovu odluku o pokretanju rata.

Voditeljica Laura Ingraham također je priznala da je sukob u Iranu ozbiljno naštetio republikancima.

"Trump je donosio nevjerojatno uspješne političke odluke, osim kada je riječ o sukobu s Iranom, koji je bio vrlo težak i, po mojem mišljenju, loše objašnjen. Mislim da ljudi jednostavno ne vole rat. Ne žele ići u rat", rekla je.

Komentatori Fox Newsa pritom su bili svjesni da predsjednik vjerojatno prati njihove izjave.

REUTERS/Brian Snyder, Rebecca Noble, Brian Snyder, Caitlin Ochs, Kevin Lamarque, Umit Bektas

Trump napao voditeljicu Fox Newsa

Još prije zatvaranja prvih birališta Trump je napao Jessicu Tarlov, jedinu liberalnu komentatoricu u emisiji "The Five".

Nazvao ju je "glupom kao kamen" i požalio se da ga njezin glas iritira. Poslao je i poruku drugom voditelju emisije, Gregu Gutfeldu, koji ju je pročitao u programu.

Tarlov se našalila da bi Gutfeld trebao odgovoriti riječju "STOP", kao da je riječ o neželjenoj predizbornoj poruci.

Kasnije je na X-u dodatno odgovorila Trumpu.

"Stvarnost je nezgodna stvar i trebao bi se naučiti bolje nositi s njom", napisala je.

"Problem su oni, a ne ja"

Kako su izborni rezultati postajali sve nepovoljniji za republikance, Trump je nastavio kritizirati Fox News, osobito izbor gostiju i način provođenja anketa.

"Gledanost Fox Newsa znatno je pala, za 27 posto, jer previše vremena posvećuju demokratima opsjednutima Trumpom", napisao je.

Iako je točno naveo pad gledanosti, Trump ga je pripisao navodnoj nelojalnosti televizijske mreže.

Trump is sending messages to complain about Jessica Tarlov. pic.twitter.com/zECbabNM0o — Acyn (@Acyn) November 3, 2026

Medijski analitičari, međutim, slabiju gledanost uglavnom povezuju s nezadovoljstvom republikanskih birača, dok je izvršni direktor Fox Corporationa Lachlan Murdoch govorio o "umoru gledatelja".

Trump je pritom odbacio mogućnost da je njegova vlastita nepopularnost pridonijela republikanskom porazu.

"Problem su oni, a ne ja. Moje su brojke bolje nego ikad", ustvrdio je.

No, kako ističe CNN, ankete pokazuju suprotno: Trumpova popularnost nalazi se na jednoj od najnižih razina.

Fox News već razmišlja o razdoblju nakon Trumpa?

Posljednjih tjedana pojavili su se znakovi da Rupert i Lachlan Murdoch, otac i sin koji kontroliraju Fox News, sve više razmišljaju o političkom razdoblju nakon Trumpa i predsjedničkim izborima 2028. godine.

Ipak, Fox i Trump zasad dijele istu republikansku publiku, što njihov odnos čini složenim.

Kada Trump prigovara zbog gostovanja demokrata na Fox Newsu, zapravo izražava nezadovoljstvo koje dijeli i dio najvjernijih gledatelja te televizije.

Neposredno prije telefonskog uključivanja u Foxov program napao je i bivšeg gradonačelnika New Yorka Billa de Blasija, koji je sudjelovao u izbornoj analizi.

Trump je napisao da de Blasio "divlja i bjesni poput luđaka".

No bivši gradonačelnik zapravo je govorio o snazi populističkih ekonomskih poruka u američkoj politici te ocijenio da su mnogi republikanski birači glasali za demokratske kandidate kako bi izrazili nezadovoljstvo Trumpom.