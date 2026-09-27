MARKO ŠEVROVIĆ
Prometni stručnjak kritizirao štrajk: Niste tu zbog politike, plaća ili osobne koristi. Ovo je neprihvatljivo
Zagreb očekuje štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, a jedna od najvećih posljedica trebala bi biti obustava javnog prijevoza. Profesor Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu Marko Ševrović smatra da radnici imaju pravo na štrajk, ali upozorava da će način na koji je organiziran najviše pogoditi građane koji ovise o autobusima i tramvajima.
Ševrović je na LinkedInu poručio da razumije zahtjeve radnika i pravo sindikata da se bore za bolje uvjete svojih članova, ali smatra da potpuna obustava prometa nije prihvatljiv način pritiska.
"Razumijem pravo radnika na štrajk i potrebu sindikata da se bore za bolje uvjete svojih članova. Ali ovakav način štrajka, kojim se praktički zaustavlja cijeli grad i kao sredstvo pritiska koriste svi građani Zagreba, smatram potpuno neprihvatljivim", napisao je Ševrović.
Prema njegovu mišljenju, sindikati su mogli organizirati štrajk tako da njegov učinak i dalje bude vidljiv, ali bez potpune obustave javnog prijevoza.
"Moglo se štrajkati drugačije, obustavom noćnih linija, smanjenjem broja polazaka ili posebnim voznim redom. Pritisak bi i dalje bio vrlo jasan, a ljudi bi mogli doći na posao, liječniku, u školu ili na fakultet", poručio je.
Ševrović je pritom uputio kritiku i ZET-u i sindikatima, ističući da bi u središtu funkcioniranja javnog prijevoza trebali biti građani.
"Javni prijevoz postoji zbog građana. Niste tu zbog politike, plaća ili osobne koristi. Tu ste da građanima pružate javnu uslugu. Godinama govorim da ZET premalo razumije svoju ulogu u gradu, a ovim su, nažalost, pokazali upravo to. Ovakav odnos prema stotinama tisuća ljudi koji ovise o javnom prijevozu samo dodatno pokazuje koliko su ozbiljne promjene u ZET-u potrebne", napisao je.
Osvrnuo se i na pitanje kako se građani mogu pripremiti za ponedjeljak. S obzirom na najavljeno lijepo vrijeme, onima koji mogu preporučio je pješačenje ili vožnju biciklom. Građanima kojima je automobil nužan savjetuje da njime prijeđu samo dio puta, pokušaju organizirati zajedničku vožnju s kolegama ili susjedima te odgode putovanja koja nisu nužna.
Posebno je upozorio na moguće gužve u vlakovima jer bi dio putnika koji inače koristi ZET mogao prijeći na željeznički prijevoz.
"Posebno me brine HŽ, jer bi gradski i prigradski vlakovi mogli biti izrazito opterećeni. Ako imate drugu realnu mogućnost, koristite je i ostavite mjesta ljudima koji putuju na većim udaljenostima i kojima je vlak jedina razumna alternativa", upozorio je.
Istodobno je pozvao građane da obustavu javnog prijevoza ne pokušavaju svi nadomjestiti osobnim automobilima jer zagrebačke prometnice nemaju kapacitet za takvo povećanje broja vozila.
"I nemojmo svi pokušati ZET zamijeniti automobilom. Zagrebačka cestovna mreža jednostavno nema kapacitet za to", poručio je.
Ševrović smatra da će građanima tijekom štrajka biti potrebno više prilagodbe nego inače, a nakon njegova završetka očekuje i raspravu o budućnosti zagrebačkog javnog prijevoza.
"Sutra će Zagrebu trebati malo više planiranja, strpljenja i solidarnosti. A nakon štrajka, ozbiljan razgovor o tome kakav ZET Zagreb treba i kome ZET zapravo služi", zaključio je.
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