Prometni stručnjak kritizirao štrajk: Niste tu zbog politike, plaća ili osobne koristi. Ovo je neprihvatljivo

Osvrnuo se i na pitanje kako se građani mogu pripremiti za ponedjeljak. S obzirom na najavljeno lijepo vrijeme, onima koji mogu preporučio je pješačenje ili vožnju biciklom. Građanima kojima je automobil nužan savjetuje da njime prijeđu samo dio puta, pokušaju organizirati zajedničku vožnju s kolegama ili susjedima te odgode putovanja koja nisu nužna.