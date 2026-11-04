Nova lica
O njima će se još dugo govoriti: Pobjednici koji su ispisali povijest na američkim izborima
Prema projekcijama CNN-a, brojni pobjednici američkih izbora 2026. godine ispisat će povijest. Među njima su prva Afroamerikanka na čelu neke američke savezne države i prvi senator koji se javno deklarira kao homoseksualac.
Dok predsjednik Donald Trump ulazi u drugu polovicu svojeg drugog mandata, obje će stranke na državnoj i saveznoj razini dobiti niz novih zastupnika različitih profila i podrijetla.
CNN donosi pregled kandidata za koje se predviđa da će ostvariti povijesne uspjehe
Prva Afroamerikanka na čelu američke savezne države
Prema projekcijama, Keisha Lance Bottoms postat će prva Afroamerikanka na čelu Georgije, prva žena na guvernerskoj dužnosti u toj saveznoj državi te prva Afroamerikanka koja će obnašati dužnost guvernerke u povijesti SAD-a.
Bottoms, koja je bila gradonačelnica Atlante od 2018. do 2022. godine, bila je među kandidatkinjama koje je Joe Biden razmatrao za svoju potpredsjedničku kandidatkinju na izborima 2020. godine. Poslije se pridružila njegovoj administraciji.
Na izborima je pobijedila Ricka Jacksona, kojeg je podržao Trump. Glavni stupovi njezine kampanje bili su proširenje zdravstvenog osiguranja u okviru programa Medicaid, porezne olakšice za vlasnike nekretnina i povećanje izdvajanja za obrazovanje.
Prvi senator koji se javno deklarira kao homoseksualac
Chris Pappas trebao bi postati prvi američki senator u povijesti koji se javno deklarira kao homoseksualac, nakon pobjede na izborima za Senat u saveznoj državi New Hampshire.
Njegova pobjeda znači da će demokrati zadržati važno senatsko mjesto u saveznoj državi koju su republikanci prethodno smatrali jednom od svojih najboljih prilika za preuzimanje mandata.
Pappas je dosad odradio četiri mandata u Zastupničkom domu Kongresa, predstavljajući jugoistočni dio New Hampshirea.
Prvi afroamerički guverner Floride
Prema projekcijama, Byron Donalds postat će prvi afroamerički guverner Floride.
Tijekom kampanje zalagao se za porezne reforme, regulaciju podatkovnih centara i podršku Trumpovoj političkoj agendi u saveznoj državi koja je posljednjih godina postala sve sklonija republikancima.
Donalds je već u ranoj fazi kampanje dobio snažnu i nedvosmislenu Trumpovu podršku.
Kada preuzme dužnost, SAD će imati troje afroameričkih guvernera, i to vrlo različitih političkih uvjerenja.
Uz Donaldsa, to će biti demokratski guverner Marylanda Wes Moore, kojemu se predviđa novi mandat, te Keisha Lance Bottoms u Georgiji.
Prva žena izabrana u Senat iz Južne Karoline
Annie Andrews trebala bi postati prva žena izabrana u američki Senat iz Južne Karoline.
Pobijedila je senatoricu Darline Graham, koja je na dužnost bila imenovana, čime su demokrati osvojili mjesto koje su republikanci držali gotovo tri desetljeća.
Trump je organizirao imenovanje Darline Graham na mjesto koje je ostalo upražnjeno nakon iznenadne smrti njezina brata, bivšeg senatora Lindseyja Grahama, u srpnju.
Predsjednikova podrška dotad gotovo nepoznatoj političarki izazvala je kontroverze u Južnoj Karolini, saveznoj državi koja tradicionalno snažno podržava republikance.
Tijekom svoje kratke političke karijere Graham se predstavljala kao konzervativnija političarka od svojeg brata. Odmaknula se od nekih njegovih stajališta, uključujući pitanja ukidanja mogućnosti opstrukcije glasanja u Senatu, poznate kao filibuster, te strože imigracijske politike, kako bi se približila Trumpovim pozicijama.
Andrews se, s druge strane, predstavljala kao umjerena političarka neovisnog razmišljanja, usredotočena na troškove života, kvalitetu života građana i borbu protiv korupcije.
Prva guvernerka Teksasa latinoameričkog podrijetla
Prema projekcijama, Gina Hinojosa postat će prva osoba latinoameričkog podrijetla na čelu Teksasa, nakon što je pobijedila republikanskog guvernera Grega Abbotta, koji je na toj dužnosti proveo gotovo 12 godina.
Tijekom kampanje dvoje kandidata sukobljavalo se oko društvenih i kulturnih pitanja, uključujući pravo na pobačaj.
Hinojosa, 52-godišnja zastupnica u zakonodavnom tijelu Teksasa i odvjetnica, postat će prva demokratkinja izabrana za guvernerku te savezne države nakon Ann Richards 1990. godine.
Bit će i tek treća žena na toj dužnosti.
Prva Afroamerikanka iz Colorada u američkom Kongresu
Melat Kiros trebala bi postati prva Afroamerikanka koja će predstavljati Colorado u američkom Kongresu, nakon pobjede u prvom kongresnom okrugu te savezne države.
Kiros ima 29 godina, odvjetnica je i demokratska socijalistica.
Ujedno će postati jedna od najmlađih zastupnica u Zastupničkom domu Kongresa, pridruživši se skupini zastupnika koji pripadaju generaciji Z.
Prvi musliman iz New Jerseyja u Kongresu
Adam Hamawy trebao bi postati prvi musliman koji će predstavljati New Jersey u američkom Kongresu, nakon pobjede u 12. kongresnom okrugu.
Hamawy je umirovljeni vojni kirurg američke vojske i oštar kritičar Izraela.
Pripada progresivnom krilu Demokratske stranke te podržava uvođenje univerzalnog zdravstvenog osiguranja kroz program Medicare for All, kao i otpis dugova nastalih zbog troškova liječenja i studentskih kredita.
Prva pripadnica američkih starosjedilaca iz New Yorka u Kongresu
Claire Valdez trebala bi postati prva pripadnica američkih starosjedilačkih naroda koja će predstavljati New York u američkom Kongresu.
Valdez, koja je dosad odradila jedan mandat u zakonodavnom tijelu savezne države New York, prema projekcijama pobijedit će u sedmom kongresnom okrugu.
Njezina pobjeda predstavlja još jedan uspjeh progresivnog krila Demokratske stranke, čiji je sve veći utjecaj dijelom rezultat popularnosti gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija.
Mamdani je tijekom kampanje podržavao Valdez.
Prvi otvoreno homoseksualni kongresnik iz Michigana
Jeremy Moss trebao bi postati prvi član američkog Kongresa iz Michigana koji se javno deklarira kao homoseksualac, nakon pobjede u 11. kongresnom okrugu te savezne države.
Moss je prije izborne pobjede bio senator u zakonodavnom tijelu Michigana.
Preuzet će mjesto koje je ostalo upražnjeno nakon odlaska zastupnice Haley Stevens, koja se odlučila kandidirati za američki Senat, ali je izgubila na stranačkim predizborima.
Prva žena izabrana za guvernerku Ohija
Prema projekcijama, Amy Acton postat će prva žena izabrana za guvernerku Ohija, ali i prva demokratkinja koja je osvojila tu dužnost od 2006. godine.
Acton, liječnica po struci, pobijedila je republikanca Viveka Ramaswamyja u utrci koja je privukla pozornost cijele zemlje zbog kontroverznog napadačkog predizbornog oglasa.
U kampanji se usredotočila na pristupačnost života i smanjenje troškova za građane.
Predlagala je smanjenje poreza na nekretnine za građane srednjih prihoda i starije stanovnike Ohija.
Također se zalagala za privremenu zabranu izgradnje novih podatkovnih centara, osim ako njihovi operateri sami ne pokrivaju troškove komunalne infrastrukture i usluga koje koriste.
Prvi izabrani guverner Kalifornije latinoameričkog podrijetla
Xavier Becerra trebao bi postati prvi izabrani guverner Kalifornije latinoameričkog podrijetla, čime će demokrati zadržati kontrolu nad najmnogoljudnijom američkom saveznom državom.
Becerra je bivši član američkog Kongresa, bivši glavni državni odvjetnik Kalifornije te nekadašnji ministar zdravstva i socijalnih usluga u administraciji Joea Bidena.
Nakon neizvjesnih i žestokih stranačkih predizbora, u kojima je sudjelovao velik broj kandidata, izborio je priliku naslijediti guvernera Gavina Newsoma.
U kampanji se oslanjao na tradicionalno liberalno biračko tijelo Kalifornije i političke okolnosti koje su na međuizborima išle u prilog demokratima.
Becerra je svojeg republikanskog protukandidata Stevea Hiltona neprestano povezivao s Trumpom, naglašavajući predsjednikovu podršku Hiltonu.
Istodobno je pozivao demokratske birače da svojim glasom pošalju poruku protivljenja Trumpovoj administraciji.
Tijek događaja pratimo OVDJE.
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