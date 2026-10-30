Davor Puklavec/PIXSELL

Vozači, oprez
Počeli radovi na jednom od najvažnijih zagrebačkih križanja, evo što se sve mijenja
Ranije od planiranog, Grad Zagreb počeo je preuređivati raskrižje Selske i Horvaćanske ceste, jedno od prometno najopterećenijih u tom dijelu grada. Radovi su zasad obuhvatili istočni prilaz Horvaćanskoj, a donose promjene u organizaciji prometa, nove biciklističke i pješačke površine te uklanjanje nelegalnih parkirališnih mjesta.
Zahvat obuhvaća oko 140 metara Horvaćanske ceste. Na južnoj strani uredit će se zajednička pješačko-biciklistička staza, odvojena od kolnika zaštitnim zelenim pojasom. Istodobno će se smanjiti širina kolnika, ukinuti postojeća ugibališta i prenamijeniti prometne trake.
Na južnom kolniku širina će se kod raskrižja sa Selskom smanjiti s deset na 3,6 metara, dok će se na sjevernoj strani smanjiti s 13,2 na 6,5 metara. Između kolnika bit će uređen novi zeleni pojas, a dio prostora namijenjen je biciklističkoj traci.
Promjene će zahvatiti i prostor koji se godinama koristio za nepropisno parkiranje. Nestat će ugibalište iza raskrižja, kao i parkirališna mjesta na sjevernoj strani, gdje se nelegalno parkiralo dvadesetak automobila, piše za tportal Vedran Brkulj.
Zbog radova trenutačno nije moguće iz Selske ceste skrenuti u Horvaćansku, odnosno na tom mjestu ući u Knežiju. Poslove izvode Zagrebačke ceste s kooperantima, a prema informacijama objavljenima na njihovim stranicama, trebali bi biti završeni do 14. studenoga.
Veći dio projekta planiran za iduće ljeto
Dok se istočni prilaz već uređuje, za ostatak projekta još traje javna nabava vrijedna 1,5 milijuna eura bez PDV-a. Rok za dostavu ponuda istječe sredinom studenoga, a veći dio radova planiran je za iduće ljeto, kada je promet u Zagrebu nešto slabiji.
Projektom je predviđena prenamjena jedne prometne trake na Selskoj cesti, u smjeru juga, u žutu traku namijenjenu autobusima. Tramvajsko stajalište Knežija u smjeru zapada i jugoistoka bit će premješteno iza raskrižja kako bi se povećala protočnost tramvajskog prometa.
Novo tramvajsko stajalište imat će peron dug oko 40 i širok tri metra, nadstrešnicu, informativne vitrine i zaštitnu ogradu. Uredit će se i autobusno stajalište na sjevernoj strani Selske, a prije asfaltiranja predviđeno je betoniranje podloge kako bi se spriječilo nastajanje kolotraga.
Promjene će obuhvatiti i semafore. Sustav će se prilagoditi novoj organizaciji prometa, postavit će se dodatni semaforski stupovi i oprema za bicikliste, kao i senzori za praćenje prometnog toka, brojanje i razvrstavanje vozila te prepoznavanje vozila javnog prijevoza.
Gotovo 16.800 četvornih metara zelenih površina
Projekt uključuje i opsežno krajobrazno uređenje. Predviđeno je gotovo 16.800 četvornih metara zelenih površina, od čega će nešto više od 1100 četvornih metara biti intenzivnije uređeno.
Za cjelokupne radove predviđena su tri mjeseca, a s obzirom na to da je preuređenje istočnog prilaza već počelo, moguće je da će zahvat biti završen i ranije.
Preuređenje raskrižja dio je europskog projekta REallocate, u kojem sudjeluje Zagreb s drugim europskim gradovima. Cilj programa je preoblikovanje ulica i javnih prostora radi sigurnijeg prometa te poticanja klimatski prihvatljivijih oblika kretanja.
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