Kekin traži hitnu sjednicu Odbora za zdravstvo: "Njihov strah je opravdan..."

"Prema riječima više od 1500 roditelja koji su se nedavno otvorenim pismom zbog najavljenih novih uvjeta obratili premijeru (Andreju) Plenkoviću i ministrici zdravstva (Ireni) Hrstić, ako se zatvori čak 40 posto logopedskih kabineta, više od 7000 korisnika, mahom djece, moglo bi ostati bez adekvatne i pravovremene, stručne pomoći. Mislim da je njihov strah opravdan i da kao Odbor moramo raspraviti o načinima da se taj scenarij izbjegne", istaknula je Ivana Kekin.