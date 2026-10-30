logopedska terapija
Kekin traži hitnu sjednicu Odbora za zdravstvo: "Njihov strah je opravdan..."
Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin (Možemo!) u petak je članovima Odbora uputila prijedlog za održavanje hitne tematske sjednice o provedbi Zakona o logopedskoj djelatnosti i dostupnosti logopedske terapije koja je, kako navodi, ugrožena zbog zakonskih izmjena.
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"Prema riječima više od 1500 roditelja koji su se nedavno otvorenim pismom zbog najavljenih novih uvjeta obratili premijeru (Andreju) Plenkoviću i ministrici zdravstva (Ireni) Hrstić, ako se zatvori čak 40 posto logopedskih kabineta, više od 7000 korisnika, mahom djece, moglo bi ostati bez adekvatne i pravovremene, stručne pomoći. Mislim da je njihov strah opravdan i da kao Odbor moramo raspraviti o načinima da se taj scenarij izbjegne", istaknula je Ivana Kekin.
Smatra da je razlog za sazivanje tematske sjednice hitan jer privatnim logopedskim praksama koje rade kao obrti ili trgovačka društva pravo na rad prestaje po sili zakona 31. srpnja 2027., ako do tada ne ispune minimalne tehničke uvjete.
Te uvjete trenutačno propisuje privremena odluka ministrice, a konačni pravilnik još nije donesen. Zdravstvene ustanove za isto imaju rok od tri godine.
Zbog toga je Hrvatska asocijacija logopeda poduzetnika (HALP) Vladi i Ministarstvu zdravstva uputila niz primjedbi, a prema anketi koju su proveli, dodala je Kekin, čak 85 posto postojećih pružatelja usluga ne može ispuniti barem jedan od propisanih novih tehničkih uvjeta.
Čak 40 posto logopedskih kabineta zbog novih uvjeta moglo bi se zatvoriti jer bi ispunjavanje tih novih minimalnih tehničkih uvjeta zahtijevalo opsežne građevinske zahvate, često neizvedive u unajmljenim prostorima, ili preseljenje u nove prostore.
Pristanu li zastupnici HDZ-ove većine na održavanje hitne tematske sjednice, navela je Kekin, na nju će biti pozvani predstavnici Ministarstva zdravstva kako bi od njih čuli procjenu broja ugroženih pružatelja usluga i korisnika te raspoloživih zamjenskih kapaciteta u pojedinim sredinama.
Bit će pozvani i predstavnici HALP-a koji bi mogli iznijeti svoje ocjene o ugroženosti dostupnosti terapije i prijedloge prilagodbe pravilnika kojima bi se osigurala dostupnost logopedske usluge za sve korisnike.
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