Bivši glavni državni inspektor
Mikulić stigao na ispitivanje u USKOK
Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić jučer je razrješen s dužnosti i uhićen zbog sumnje u korupciju. U tijeku je ispitivanje u Uskoku koji potom treba odlučiti hoće li protiv njega i suoptuženika pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.
U Uskoku kažu da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv njih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.
16:23
prije 36 min.
Na ispitivanje doveden Ivica Vugrinec
Na ispitivanje u Uskok među prvima doveden je Ivica Vugrinec.
Ranije je među prvima doveden I Mikulićev kum Dragan Krasić
14:03
prije 2h
Uskoro ispitivanja u USKOK-u
14:02
prije 2h
Završio pretres u Državnom inspektoratu
Završio je pretres u Državnom inspektoratu koji je trajao od jutros. Istražitelji su pretraživali Mikulićev ured.
Sad se čekaju ispitivanja. Prvi na redu je Mikulićev kum Dragan Krasić, piše Index.
13:02
prije 3h
Nino Raspudić o Mikuliću: Tko je postavio lisicu da čuva kokoši?
Teze vladajućih da je i ovo uhićenje još jedan dokaz da pravosudne institucije rade neovisno i bez političkog utjecaja odbacuje nezavisni zastupnik Nino Raspudić.
"Upravo je suprotno, toliko je ta koruptivna piramida strunula da to puca na sve strane. Što je mogao USKOK ako je Šincek, uhićen zbog tog nelegalnog odlaganja otpada u Lici, izjavio da je ovaj (Mikulić) tražio od njega pola milijuna eura nego da Mikulića stavi pod mjere? Ovo sve po 50-ti put svjedoči kakvu vladajuću oligarhiju imamo i da se od nje ne možemo nadati ničemu", poručio je.
Govoreći o imenovanju Mikulića za glavnog državnog inspektora metaforički se pita "tko je postavio lisicu da čuva kokoši". Vlada Andreja Plenkovića, odgovara.
12:05
prije 4h
Uhićenje, odnosno smjenu Mikulića danas je komentirao i premijer Andrej Plenković. Upitan oko smjene i činjenice da se ona poklopila s Mikulićevim uhićenjem, kazao je da to nije razlog smjene te nisu znali za akciju USKOK-a protiv Mikulića. "Nismo imali nikakva saznanja o akciji".
11:51
prije 5h
Mišel Jakšić: Ovo je ogromna pljuska Plenkoviću i HDZ-u
SDP-ov Mišel Jakšić kaže u razgovoru s Hrvojem Krešićem u N1 studiju uživo kako je Mikulić zanimljiva politička figura koja je prošla različite političke mijene i suradnje. "Postavljali smo si pitanje kako je dugo opstao u timu Plenkovića. Gledajući sumnje po medijima, pitali smo se puno puta je li on kapacitiran za tu poziciju, ali - odgovornost za njegovo imenovanje i rad je na Andreju Plenkoviću. Nisam mega-iznenađen, ali ovo je ogromna pljuska Plenkoviću i HDZ-u i pokazuje trulost sustava pod vodstvom HDZ-a".
11:44
prije 5h
"Plenković šalje poruku ekipi u HDZ-u koja mu radi o glavi"
Saborska zastupnica SDP-a Mirela Ahmetović referirala se u petak na uhićenje Andrije Mikulića te smjenu šefova nekoliko državnih poduzeća, ustvrdivši kako je riječ o obračunu unutar HDZ-a, kao i da Plenković šalje poruku ekipi u stranci 'koja mu radi o glavi'.
11:30
prije 5h
Mažar kritizirao oporbu: Kada se diraju njihovi drugovi - to je politički progon
HDZ-ovac Nikola Mažar komentirao je uhićenje Andrije Mikulića: "Još jednom smo vidjeli ono što je ključno - da hrvatsko pravosuđe i institucije rade neovisno, neometano, nema nikakvog uplita politike i to je uvjet za efikasnu borbu protiv korupcije."
"Licemjerna oporba može samo padati na ovakvim ispitima, HDZ će se zalagati da hrvatsko pravosuđe ostane neovisno i da radi svoj posao. Oporba se ne snalazi, kada se diraju njihovi drugovi to je politički progon, kriv je glavni državni odvjetnik..."
11:20
prije 5h
Zašto je Andrija Mikulić uhićen u lovu?
Kako doznaje Index, Mikulić, inače strastveni lovac, uhićen je u trenutku kad se nalazio u lovu u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Kako je danas doznao Index, istražitelji Uskoka požurili su uhititi Mikulića u lovu jer se nalazio u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom, pa su strahovali da ne pobjegne u susjednu državu i tako izbjegne uhićenje.
09:35
prije 7h
Istražitelji pratili i prisluškivali Mikulića
Index javlja da je dojučerašnji glavni državni inspektor Andrija Mikulić bio pod tajnim mjerama, odnosno da su ga pratili i prisluškivali. Na taj način su istražitelji došli do dokaza o mitu.
Jedan od vlasnika kamenoloma hvalio se u razgovorima s prijateljima da je sve riješio s njim.
