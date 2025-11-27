Uhićen šef inspekcije, oglasili se iz Uskoka i Vlade. Reagirao i Državni inspektorat

Vlada je u četvrtak razriješila glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića za kojim je Uskok, prema neslužbenim informacijama, izdao uhidbeni nalog zbog sumnje u korupciju.
Šef državnih inspektora, HDZ-ov Andrija Mikulić, uhićen je danas po nalogu Uskoka, doznaje Index.
Osim Mikulića, uhićen je i njegov kum Dragan Krasić, neslužbeno doznaje Index, donedavni načelnik Sektora za rudarstvo Uprave za industriju i rudarstvo Ministarstva gospodarstva.
Sanjin Strukic/PIXSELL
19:11
prije 0 min.
Mikulić uhićen je u lovu
HDZ-ov Andrija Mikulić, uhićen je danas po nalogu Uskoka. Vlada ga je smijenila na zatvorenom dijelu sjednice vlade. Kako doznaje Index, Mikulić, inače strastveni lovac, uhićen je u trenutku kad se nalazio u lovu u sisačko-moslavačkoj županiji.
Nakon uhićenja Mikulić će biti prebačen u Zagreb, gdje bi uz njegovu prisutnost trebala biti izvršena pretraga njegovog doma i ureda.
19:10
prije 1 min.
Marijana Puljak: Je li ovo čišćenje ili panika u HDZ-u? Ili samo običan dan u uredu?
Saborska zastupnica Marijana Puljak komentirala je uhićenje šefa Državnog inspektorata, HDZ-ovog Andrije Mikulića.
"Jesu li sve ove smjene posljedica afere s uhićenjem glavnog državnog inspektora?
Sklanjaju li se ciljano ljudi koji bi mogli biti sljedeći predmet istrage?
Je li ovo čišćenje ili panika u HDZ-u?
Ili samo jedan obični radni dan u uredu?", napisala je na Facebooku.
19:00
prije 10 min.
Oporba: Nismo iznenađeni
Oporbeni saborski zastupnici poručili su u četvrtak da ih nije iznenadila vijest o uhićenju glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, a pitaju se kada je premijer doznao za uhićenje i vrijedi li i za njega "lex AP".
18:45
prije 25 min.
Oglasio se i Državni inspektorat
Vlada Republike Hrvatske u četvrtak, 27. studenoga 2025., na zatvorenome dijelu 129. sjednice razriješila je dr.sc. Andriju Mikulića dužnosti glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata.
Državni inspektorat nastavlja nesmetano s radom, sukladno Zakonu o Državnom inspektoratu.
Inspekcije Državnog inspektorata provode inspekcijske nadzore, utvrđuju činjenice i poduzimaju mjere isključivo u skladu s važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Odbacujemo bilo kakve insinuacije koje sugeriraju neprofesionalno postupanje ili propuste nadležnih inspekcija u izvršavanju svojih zakonskih obveza.
Od osnutka, proteklih šest godina Državni inspektorat dosljedno primjenjuje načelo jednakosti u postupanju, provodeći politiku nulte tolerancije prema kršenju zakona.
18:38
prije 32 min.
Policija: U tijeku je provođenje hitnih dokaznih radnji
Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (Služba Osijek) u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta provode finalizaciju višemjesečnog kriminalističkog istraživanja zbog sumnje u počinjenje koruptivnih kaznenih djela.
Na području zagrebačke, krapinsko-zagorske i sisačko-moslavačke policijske uprave uhićeno je više osoba. U tijeku je provođenje hitnih dokaznih radnji.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici će osumnjičene osobe predati pritvorskom nadzorniku policijske pritvorske jedinice.
Također, protiv svih osumnjičenih policija će podnijeti kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.
18:33
prije 38 min.
Vlajčić: Bitno je da državne institucije rade transparentno i neovisno
Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić (DP) rekao je u četvrtak, komentirajući razrješenje glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića i raspisivanje uhidbenog naloga, kako mu je bitno da državne institucije koje se bave kaznenim postupcima rade transparentno i neovisno.
"Kao država određeni smo da nitko nije nedodirljiv, a s druge strane vidjeli ste da je za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Državni inspektorat kao neovisna institucija iznimno bitno, tijelo, poglavito u kontekstu sprječavanja širenja i pojačanih nadzora zaraznih bolesti na terenu, afričke svinjske kuge i bedrenice”, rekao je Vlajčić čija je stranka dio vladajuće većine.
"Očekujem da će u kontekstu toga Državni inspektorat nesmetano nastaviti raditi a sve drugo pustimo da se pokaže”, dodao je ministar tijekom svog radnog posjeta Zadru.
18:22
prije 49 min.
Prva reakcija Vlade
Stigla je i prva reakcija Vlade na smjene i uhićenje Andrije Mikulića
"Oštro osuđujemo bilo čije koruptivno ponašanje i nitko tko poduzima koruptivne ili druge nezakonite radnje nije zaštićen od kaznenog progona", navode iz Vlade.
18:17
prije 53 min.
Što sve ima uhićeni šef inspektora?
Uhićeni Andrija Mikulić, koji je do današnje smjene obnašao dužnost glavnog državnog inspektora, ima impresivan popis imovine. Prema njegovoj imovinskoj kartici, ima veliku plaću, vrijednu nekretninu i impresivnu kolekciju lovačkog oružja.
18:15
prije 56 min.
Oglasio se i Uskok
Hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK. Navedene radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije u odnosu na više fizičkih i pravnih osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, javlja Uskok.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
18:14
prije 57 min.
Razlog: Afera sa zakapanjem otpada
Kako razlog za uhićenjem Mikula navodi se afera sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićeni supružnici Josip i Monika Šincek te osobe koje su s njima osumnjičenima za nepropisno odlaganje medicinskog i plastičnog otpada na više lokacija u Hrvatskoj.
