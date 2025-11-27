Uhićen šef inspekcije, oglasili se iz Uskoka i Vlade. Reagirao i Državni inspektorat

HDZ-ov Andrija Mikulić, uhićen je danas po nalogu Uskoka. Vlada ga je smijenila na zatvorenom dijelu sjednice vlade. Kako doznaje Index, Mikulić, inače strastveni lovac, uhićen je u trenutku kad se nalazio u lovu u sisačko-moslavačkoj županiji.

Nakon uhićenja Mikulić će biti prebačen u Zagreb, gdje bi uz njegovu prisutnost trebala biti izvršena pretraga njegovog doma i ureda.