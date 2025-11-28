Nino Raspudić o Mikuliću: Tko je postavio lisicu da čuva kokoši?

"Svjedočimo tragičnoj situaciji da glavni državni inspektor završi u zatvoru pod optužbama za uzimanje mita. Zabavno je to što je ulovljen na čeki, što je lovac jučer završio kao lovina, međutim postavlja se temeljno pitanje jesmo li toliko 'oguglali' na kriminal i korupciju da više nitko ne postavlja dovoljno glasno pitanje političke odgovornosti. Podsjetit ću da je on bio čelni čovjek zagrebačkog HDZ-a, predsjednik zagrebačke Skupštine, vrlo visok i važan HDZ-ov kadar kojeg je upravo vlada Andreja Plenkovića u dva mandata stavila na čelo Državnog inspektorata", naglasio je.