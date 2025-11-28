Mikulić ispitan u Uskoku

Teze vladajućih da je i ovo uhićenje još jedan dokaz da pravosudne institucije rade neovisno i bez političkog utjecaja odbacuje nezavisni zastupnik Nino Raspudić.

"Upravo je suprotno, toliko je ta koruptivna piramida strunula da to puca na sve strane. Što je mogao USKOK ako je Šincek, uhićen zbog tog nelegalnog odlaganja otpada u Lici, izjavio da je ovaj (Mikulić) tražio od njega pola milijuna eura nego da Mikulića stavi pod mjere? Ovo sve po 50-ti put svjedoči kakvu vladajuću oligarhiju imamo i da se od nje ne možemo nadati ničemu", poručio je.

Govoreći o imenovanju Mikulića za glavnog državnog inspektora metaforički se pita "tko je postavio lisicu da čuva kokoši". Vlada Andreja Plenkovića, odgovara.

Više čitajte OVDJE.