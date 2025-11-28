O uhićenju Mikulića
Mišel Jakšić: Ovo je ogromna pljuska Plenkoviću i HDZ-u
N1 Info
|
28. stu. 2025. 13:42
|
1komentar
SDP-ov Mišel Jakšić kaže u razgovoru s Hrvojem Krešićem u N1 studiju uživo kako je Mikulić zanimljiva politička figura koja je prošla različite političke mijene i suradnje. "Postavljali smo si pitanje kako je dugo opstao u timu Plenkovića. Gledajući sumnje po medijima, pitali smo se puno puta je li on kapacitiran za tu poziciju, ali - odgovornost za njegovo imenovanje i rad je na Andreju Plenkoviću. Nisam mega-iznenađen, ali ovo je ogromna pljuska Plenkoviću i HDZ-u i pokazuje trulost sustava pod vodstvom HDZ-a".
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 21 min.
SK
|
prije 19 min.
Najnovije
N1 Studio uživo
|
prije 36 min.|
Oglas
Oglas