O uhićenju Mikulića

Mišel Jakšić: Ovo je ogromna pljuska Plenkoviću i HDZ-u

author
N1 Info
|
28. stu. 2025. 13:42

SDP-ov Mišel Jakšić kaže u razgovoru s Hrvojem Krešićem u N1 studiju uživo kako je Mikulić zanimljiva politička figura koja je prošla različite političke mijene i suradnje. "Postavljali smo si pitanje kako je dugo opstao u timu Plenkovića. Gledajući sumnje po medijima, pitali smo se puno puta je li on kapacitiran za tu poziciju, ali - odgovornost za njegovo imenovanje i rad je na Andreju Plenkoviću. Nisam mega-iznenađen, ali ovo je ogromna pljuska Plenkoviću i HDZ-u i pokazuje trulost sustava pod vodstvom HDZ-a".

