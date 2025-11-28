Plenković: Nismo znali za akciju protiv Mikulića, nije zbog toga smijenjen

Premijer Andrej Plenković najavio je u petak da će biti još promjena, odgovarajući na pitanja vezana uz smjene više čelnih ljudi državnih tvrtki, a opovrgnuo je i da je glavnog državnog inspektora Andriju Mukulića Vlada jučer smijenila jer je imala saznanja da će biti uhićen.

Odgovarajući na pitanja novinara na marginama konferencije Europske pučke stranke (EPP) o novom višegodišnjem europskom proračunu u petak u zagrebačkom Westinu, Plenković je rekao da odluka o smjenama nije došla preko noći već se "već dugo stvarala".

"To su sve velike firme, svi su godinama na dužnostima. Zahvalni smo im na doprinosu i zahvalili smo im se na suradnji", dodao je.

Novinari su ga pitali jesu li smjene neka vrsta „poruke” i članovima Vlade, apostrofirajući posebno potpredsjednika Vlade Olega Butkovića u kontekstu pisanja medija da je s njim „blizak” značajan broj smijenjenih čelnika državnih tvrtki, a Plenković je to opovrgnuo.

„Pa ne, jučerašnje smjene su jednostavno smjene u trenutku kada stupa novi zakon (Zakon o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske), kad i onako idemo u veliku reformu upravljanja državnim poduzećima”, rekao je.

Zadnje mjesece pristupnih pregovora za članstvo u OECD povezali smo s puno ozbiljnijim, rekao bih kvalitetnim i agilnim bavljenjem upravljanjem javnim poduzećima, dodao je te istaknuo kako je to najavljivao već duže vrijeme „kao jednu od onih reformi koja treba obilježiti treći mandat”.

„I ovo su koraci u tom smjeru”, dodao je.

Neki od „smijenjenih” na dužnosti su duže od mene, naveo je Plenković. „Prema tome treba malo stvari provjetriti i osvježiti. Bit će još promjena”, najavio je.

Opovrgnuo je da je bivši šef Državnog inspektorata Mikulić smijenjen nakon saznanja o postojanju uhidbenog naloga. „Nismo to ni znali. Dakle, i on i šef Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Lucian Vukelić) su iz drugih razloga bili na redu za zahvaljivanje na dužnosti”, rekao je premijer no nije htio iznositi detalje.

Niz je razloga, niz slučajeva, rekao je. „Želimo kvalitetniji i još agilniji rad Državnog inspektorata”, istaknuo je ne želeći elaborirati čime je sve Vlada bila nezadovoljna.

Ne postoji nikakav dogovor o osobi koja će biti na čelu Vrhovnoga suda

Plenković nije htio komentirati prijepore vezane uz kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnoga suda Mirtu Matić, rekavši da ne zna je li prošla provjeru SOA-e, a nema ni detalje o tome da postoje eventualne informacije koje ju diskreditiraju za tu funkciju.

„Trebamo to vidjeti, nemamo detalje. Kad detaljnije nešto saznamo, onda ćemo se raspitivati”, rekao je, ali i naglasio da „ne postoji nikakav dogovor”.

Opovrgnuo je tako riječi predsjednika države Zorana Milanovića koji je ovlašteni predlagatelj kandidata za čelnika Vrhovnoga suda, koji je rekao da je dogovor postignut.

„To što Milanović predstavlja vama je ono što bi on valjda htio da je”, prokomentirao je Plenković u odgovoru na novinarska pitanja.

„Da bude svima jasno, pa i onima koji onima koji eventualno nekog predlažu - nikakvog unaprijed dogovora s nikim nema. Jer se nastoji kreirati neka atmosfera kao da je nešto sve dogovoreno. Apsolutno nije ništa dogovoreno. Cijeli proces ići će sukladno zakonu i vidjet ćemo kakvi će biti nastupi kandidata na Odbor uza pravosuđe, ako ga sazovu oni koji ga vode”, rekao je.