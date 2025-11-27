Oglas

Vlada: Ubrzo novi šef Državnog inspektorata

Hina
27. stu. 2025. 19:22
Nacionalna i sveucilisna knjiznica, Zagreb - 127. sjednica Vlade. Andrej Plenkovic. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Goran Stanzl/PIXSELL

U najkraćem roku bit će imenovan šef Državnog inspektorata, poručeno je iz Vlade nakon smjene uhićenog Andrije Mikulića, a Banski dvori pojasnili su i razrješenja vodećih ljudi više državnih poduzeća, navodeći da se odnose na primjenu zakonodavstva vezanog uz pristupanje OECD.

„U pogledu informacije o uhićenju Andrije Mikulića, naglašavamo da je isti danas razriješen s dužnosti Glavnog državnog inspektora te da će Vlada u najkraćem roku imenovati novu osobu koja će preuzeti upravljanje Inspektoratom”, poručio je u četvrtak glasnogovornik Vlade Marko Milić.

Nadležne institucije u mandatima naše Vlade, dodao je Milić u odgovoru Hini na upit o Mikuliću, rade neovisno i neometano, bez upliva politike, što je temelj za efikasnu borbu protiv korupcije.

„Oštro osuđujemo bilo čije koruptivno ponašanje i nitko tko poduzima koruptivne ili druge nezakonite radnje nije zaštićen od kaznenog progona”, naglašava glasnogovornik Vlade.

Vezano uz više odluka s današnjeg zatvorenog dijela sjednice Vlade, koje se odnose na razrješenja vodećih ljudi nekoliko državnih poduzeća, kao i državnih tijela poput Državnog inspektorata i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Milić poručuje kako su one donesene „prvenstveno u kontekstu primjene novog Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske”.

Taj je zakon donesen u sklopu hrvatskog pristupanja Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), „radi profesionalizacije i učinkovitosti rada poduzeća u državnom vlasništvu”, ističe Milić te najavljuje da će uskoro u javnom savjetovanje biti upućena i Uredba o izboru i imenovanju članova nadzornih i upravnih organa pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ta uredba, dodao je, u skladu s navedenim Zakonom i najboljim praksama i preporukama OECD-a, regulira ovo područje i uvodi najviše standarde korporativnog upravljanja.

Milić napominje i da je današnja Vladina odluka o vršiteljima dužnosti na mjesta predsjednika Uprava poduzeća privremenog karaktera, do provedbi natječaja o odabiru novih članova, „koji će biti vođeni po transparentnijoj proceduri, uz inzistiranje na kriteriju stručnosti”.

Teme
Andrija Mikulić USKOK Vlada državni inspektor

